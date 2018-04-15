Ещё
Городской блошиный рынок в Музее Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Городской блошиный рынок в Музее Москвы 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В Музее Москвы проходят Дни культурного наследия. 15 апреля здесь откроется блошиный рынок, покупателей ждут вещи с историей: украшения, столовые приборы, металлический декор, старинный фарфор, советские значки, книги, монеты и игрушки.
На этот раз мероприятие посвящено истории 20 века и выставке «Старая квартира», которая в последний день работы, 15 апреля, открыта для всех желающих.
А с 11:00 — 19:00 15 апреля пройдет «День добрых дел». Фонд «Гилель» приглашает принять участие в благотворительном маркете во 2 корпусе Музея Москвы. За благотворительное пожертвование можно будет приобрести значки, посуду, сувениры, чаи от фондов «Особая керамика», «Живой», «РЭЙ», Центра лечебной педагогики и др. Все собранные средства пойдут на благотворительность.
Кроме того, желающие смогут подписать открытки для одиноких пожилых людей из домов престарелых с фондом «Старость в радость». В рамках акции «Собери выпускницу в школу» волонтеры принимают одежду для девочек выпускных классов из интернатов и детских домов, также посетители смогут помочь в сортировке одежды для малоимущих с charity shop.
Развлекать гостей будут группы «Smitanaband», ВИА «ЧеснокЪ», BACKSTAGE Girls’band, скрипичный шоу-дуэт, а для маленьких посетителей будет работать детская комната.
В 15.00 пройдет перформанс «Соль Земли Русской». Художник-график Андрей Логвин сделает временный арт-объект во дворе Музея Москвы. Автор самого известного российского плаката «Жизнь удалась» создаст работу в стиле паблик-арт «Соль Земли Русской», посвященную Александру Пушкину. В марте Андрей Логвин устраивал во дворе Музея Москвы снежный перфоманс «Три главных слова», который прошел с большим успехом.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Выставка «Лучшие фотографии России» ВДНХ, 75й павильон Выходные 14-15 апреля в Дарвиновском музее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина75
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой31
Классика и гениталии: что не так с нашим театром171
Какие песни стали классикой рок-н-ролла2
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий4
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение