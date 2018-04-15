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«Котопришельцы» теперь охраняют Платов
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«Котопришельцы» теперь охраняют Платов 

Деловое сообщество 21 минуту назад
Фото: Деловое сообщество
Коты-воины и птицы-охранники теперь охраняют покой пассажиров аэрогавани. Необычные скульптуры появились перед входом в один из терминалов. Выдержанные в японском стиле, большие коты в хламидах и доспехах органично вписались в окружающий пейзаж.
О нововведении рассказала на своей странице в социальной сети автор скульптур. Мария Богораз поделилась с подписчиками первыми фото. Большеглазые коты и птицы похожи на героев стимпанк-комиксов. В комментариях ростовчане сразу окрестили новые скульптуры «пришельцами» и «ниндзя».
Сама девушка называет себя «художником скульптуры». Мария признается, что для нее близок стиль неоромантизма. Ростовчанка давно известна за пределами региона и неоднократно принимала участие в различных выставках и международных ярмарках современного искусства в Вене, Париже и Лондоне, Санкт-Петербурге.
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