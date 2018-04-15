Во Владивостоке стартовал авторетросезон-2018

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Глава города Виталий Веркеенко субботним утром посетил музей Автомотостарины, расположенный на улице Сахалинской, 2 «а». Здесь состоялась церемония открытия авторетросезона 2018 года. В мероприятии приняли участие десятки владивостокцев, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Музей Автомотостарины Владивостока — единственный в России музей подобного типа. Он располагает уникальной коллекцией автомототехники 20х-70х годов ХХ века. На экспозициях представлены свыше пятидесяти старинных автомобилей и мотоциклов различных марок и стран-производителей.

«Я с большим уважением отношусь к семье Шульжицких, которые внесли колоссальный вклад в восстановление авто и мототехники. Они смогли собрать под одной крышей такую замечательную коллекцию. Музей Автомотостарины — поистине уникальное место. Его должен посетить каждый, здесь действительно будет очень интересно всем — и взрослым, и детям», — сказал Виталий Васильевич.

По завершению церемонии открытия авторетросезона Виталий Веркеенко вместе с семьей осмотрел представленные в музее экспонаты и рассказал несколько случаев из своей жизни, связанных с советскими автомобилями, марки которых представлены на выставках.

«До сих пор помню нашу первую машину. У нас был точно такой же красный «Запорожец», — сказал Виталий Васильевич.

Глава города отметил, что музей Автомотостарины может стать хорошей площадкой для проведения встреч с ветеранами и уроков по патриотическому воспитанию школьников и студентов. Вместе с руководством музея он обсудил планы работ учреждения и совместные проекты с администрацией Владивостока.

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