Криминально-живописный топ-5: чьи картины подделывают чаще всего 

Шишкин, Левитан, Айвазовский… Для большинства эти имена из учебников — великое культурное достояние. Но для некоторых — крайне выгодный бизнес. Картины известных российских художников стоят миллионы долларов. Неудивительно, что в руки экспертов часто попадают фальшивки. Чем популярнее художник — тем больше поддельных работ. В Третьяковской галерее заявили, что за прошлый год специалисты проверили 1415 картин, из них 434 оказались фальшивками. Полотна передавали экспертам не только частники. Фейковые работы поступали от арт-дилеров и даже музейных организаций. «МИР 24» выяснил, каких российских художников подделывают чаще всего.
На пятом месте нашего рейтинга автор картины «Грачи прилетели» Алексей Саврасов. За прошлый год специалисты Третьяковской галереи обнаружили две его поддельные работы. Это неудивительно, ведь Саврасов входит в рейтинг самых дорогих российских художников. Рекорды продаж побила картина «Избушка в лесу» — она ушла с торгов в 2007 году за 1 миллион 430 тысяч долларов. Полотно «Избушка в зимнем лесу» в 2013 году продали за 1 миллион 100 тысяч, «Сельский вид» в 2011-м за 781 тысячу долларов. Поддельные работы Саврасова встречаются и в крупных коллекциях, например, фальшивку нашли в собрании покойного российского олигарха Бориса Березовского. Оценочная стоимость этого полотна — 550 тысяч долларов. На четвертой строчке нашего рейтинга — «первый русский импрессионист» Константин Коровин. Фальшивые работы художника стали появляться еще при жизни, и он сам принимал в этом некоторое участие. Дело в том, что сын Коровина Алексей тоже был художником, но совсем не таким популярным. Поэтому отец разрешал ему подписывать некоторые работы своим именем (Константин) и выдавать их за собственные. Что-то даже попало в музей. За прошлый год эксперты Третьяковки выявили четыре подделки Коровина. Оригинальные картины художника — продают на самых популярных аукционах. В 2005 году работа «Гурзуф летом» ушла с молотка за 1 миллион 900 тысяч долларов. На третьем месте нашего рейтинга — автор знаменитого «Утра в сосновом лесу» — Иван Шишкин. До сих пор он оказывается в числе топ-лотов на аукционах «Сотбис». В 2016 году полотно «На опушке соснового леса» было продано за два с лишним миллиона долларов. Подделывают Шишкина часто. Картину «Пейзаж с ручьем» эксперты «Сотбис» оценили в миллион долларов. Предполагалось, что Шишкин написал ее во время стажировки у художников так называемой Дюссельдорфской школы. Оказалось, что полотно является подретушированной работой голландского живописца Маринуса Адриана Куккука. Сотрудники «Сотбис» едва успели снять ее с торгов. На второй строчке нашего рейтинга — маринист Иван Айвазовский. В прошлом году эксперты Третьяковки выявили шесть поддельных его работ. Средняя цена за полотно Айвазовского — миллион долларов, а самая дорогая публично проданная работа «Вид Константинополя и пролива Босфор» в 2012 году ушла с молотка за 5 миллионов 200 тысяч долларов. Айвазовский стал популярнейшим художником еще при жизни, поэтому и подделок было много. В ХIХ веке ушлые продавцы выдавали за Айвазовского полотна немца Андреаса Ахенбаха и итальянца Консальва Карелли. По неофициальным данным, половина всех продающихся сегодня картин Айвазовского — это подделки. На первой строчке нашего рейтинга — знаменитый пейзажист Исаак Левитан. Только за прошлый год в руки специалистов Третьяковской галереи попали 14 фальшивок. Левитан прожил всего 40 лет. Несмотря на короткий творческий период, у художника было много учеников, последователей и подражателей. Именно их картины сегодня и подписывают именем знаменитого учителя. Выдают за оригиналы даже копии самых известных работ Левитана. Например, знаменитый «Вечер на Волге». Самую дорогую картину Левитана продали в 2007 году на аукционе «Кристис». Полотно «Кремль. Иллюминация» ушло с молотка за 3 миллиона 300 тысяч долларов.
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