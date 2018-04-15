Криминально-живописный топ-5: чьи картины подделывают чаще всего

Шишкин, Левитан, Айвазовский… Для большинства эти имена из учебников — великое культурное достояние. Но для некоторых — крайне выгодный бизнес. Картины известных российских художников стоят миллионы долларов. Неудивительно, что в руки экспертов часто попадают фальшивки. Чем популярнее художник — тем больше поддельных работ. В Третьяковской галерее заявили, что за прошлый год специалисты проверили 1415 картин, из них 434 оказались фальшивками. Полотна передавали экспертам не только частники. Фейковые работы поступали от арт-дилеров и даже музейных организаций. «МИР 24» выяснил, каких российских художников подделывают чаще всего.

На пятом месте нашего рейтинга автор картины «Грачи прилетели» Алексей Саврасов . За прошлый год специалисты Третьяковской галереи обнаружили две его поддельные работы. Это неудивительно, ведь Саврасов входит в рейтинг самых дорогих российских художников. Рекорды продаж побила картина «Избушка в лесу» — она ушла с торгов в 2007 году за 1 миллион 430 тысяч долларов. Полотно «Избушка в зимнем лесу» в 2013 году продали за 1 миллион 100 тысяч, «Сельский вид» в 2011-м за 781 тысячу долларов. Поддельные работы Саврасова встречаются и в крупных коллекциях, например, фальшивку нашли в собрании покойного российского олигарха Бориса Березовского . Оценочная стоимость этого полотна — 550 тысяч долларов. На четвертой строчке нашего рейтинга — «первый русский импрессионист» Константин Коровин . Фальшивые работы художника стали появляться еще при жизни, и он сам принимал в этом некоторое участие. Дело в том, что сын Коровина Алексей тоже был художником, но совсем не таким популярным. Поэтому отец разрешал ему подписывать некоторые работы своим именем (Константин) и выдавать их за собственные. Что-то даже попало в музей. За прошлый год эксперты Третьяковки выявили четыре подделки Коровина. Оригинальные картины художника — продают на самых популярных аукционах. В 2005 году работа «Гурзуф летом» ушла с молотка за 1 миллион 900 тысяч долларов. На третьем месте нашего рейтинга — автор знаменитого «Утра в сосновом лесу» — Иван Шишкин . До сих пор он оказывается в числе топ-лотов на аукционах «Сотбис». В 2016 году полотно «На опушке соснового леса» было продано за два с лишним миллиона долларов. Подделывают Шишкина часто. Картину «Пейзаж с ручьем» эксперты «Сотбис» оценили в миллион долларов. Предполагалось, что Шишкин написал ее во время стажировки у художников так называемой Дюссельдорфской школы. Оказалось, что полотно является подретушированной работой голландского живописца Маринуса Адриана Куккука. Сотрудники «Сотбис» едва успели снять ее с торгов. На второй строчке нашего рейтинга — маринист Иван Айвазовский . В прошлом году эксперты Третьяковки выявили шесть поддельных его работ. Средняя цена за полотно Айвазовского — миллион долларов, а самая дорогая публично проданная работа «Вид Константинополя и пролива Босфор» в 2012 году ушла с молотка за 5 миллионов 200 тысяч долларов. Айвазовский стал популярнейшим художником еще при жизни, поэтому и подделок было много. В ХIХ веке ушлые продавцы выдавали за Айвазовского полотна немца Андреаса Ахенбаха и итальянца Консальва Карелли. По неофициальным данным, половина всех продающихся сегодня картин Айвазовского — это подделки. На первой строчке нашего рейтинга — знаменитый пейзажист Исаак Левитан . Только за прошлый год в руки специалистов Третьяковской галереи попали 14 фальшивок. Левитан прожил всего 40 лет. Несмотря на короткий творческий период, у художника было много учеников, последователей и подражателей. Именно их картины сегодня и подписывают именем знаменитого учителя. Выдают за оригиналы даже копии самых известных работ Левитана. Например, знаменитый «Вечер на Волге». Самую дорогую картину Левитана продали в 2007 году на аукционе «Кристис». Полотно «Кремль. Иллюминация» ушло с молотка за 3 миллиона 300 тысяч долларов.

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