«Бурлаки на Волге»: куда Репин направил русскую живопись

Плох тот художник, работы которого не подделывают. Забавная история случилась с Ильей Репиным . К нему пришла дама, утверждавшая, что купила на рынке его полотно всего за 10 рублей. Просила подтвердить подлинность. На что художник взял кисть и написал «Это не Репин». Фальшивку вскоре дама продала, выручив уже 100 рублей. Покупатель заплатил за автограф мастера! В подлинности же «Бурлаков на Волге» никто никогда не сомневался. Сейчас картина находится в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге. Над «Бурлаками» Репин работал три года. Полотно вызвало возмущение у одних современников, и восхищение — у других. В итоге картину купил великий князь Владимир Александрович за три тысячи рублей. Почему «Бурлаки на Волге» вызывают такие противоречивые эмоции, телеканалу «МИР 24» пояснил ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков. — Бурлаки на Волге писались с 1870 по 1873 год, изначально идея обратиться к теме бурлаков появилась в 1868 году. Путешествуя по Неве в окрестностях Усть-Ижоры, Репин увидел бурлаков. Его поразил контраст солнечной погоды, веселых гуляющих девушек и бурлаков. Как он сам потом писал в своей книге, он увидел надвигающуюся большую черную тучу. Это шли бурлаки в изорванных одеждах, загорелые, с темными суровыми лицами. Тот контраст запал ему в душу.

Он долго оттачивал композицию произведения. В данном случае мы видим вытянутое полотно. По горизонтали оно более чем в два раза превышает вертикаль. Некоторые современники критиковали его за такой размер, например, Стасов. Но такой формат помогает решить сразу несколько художественных задач. Каждая фигура предстает перед нами отчетливо, выразительно, притом у нас складывается впечатление, что ватага движется.

Это не случайные люди, каждый человек конкретен. У каждого есть имя, фамилия. Репин с ними познакомился под Саратовом, в 15 верстах, в местечке Ширяево. Он подал им руки, всмотрелся в их глаза, побеседовал с ними, не всегда эти разговоры были приятными. Про Репина говорили «щупальщик чувств». Он смог проникнуть внутрь характера каждого из этих людей.

Если мы будем рассматривать произведение слева направо, то увидим, как висит тяжелая рука мужчины с густой бородой, телосложением похожим на борца или кулачного бойца. Суровое лицо повернуто в сторону главного персонажа, который идет впереди всех. У него особая роль. Он ведущий в этой ватаге, он определяет динамику.

Власть восприняла картину негативно, но передовая, демократически настроенная общественность восприняла ее как новое слово в русской живописи. С этой картины началась история самобытного направления развития русской живописи второй половины 19 века. Где главным было показать людей.

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