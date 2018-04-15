Скандальное граффити закрасили в центре Нижнего Новгорода

Правоохранителей вызвали возмущённые жители. Граждане были категорически против того, чтобы их дом выступал в роли полотна для столичных художников. Дело в том, что экс-глава Нижегородского района Игорь Согин , разрешивший нарисовать это граффити, по каким-то причинам не стал спрашивать разрешения у жителей дома, хотя его стены являются общим имуществом собственников квартир. Кроме этого, данный дом является объектом культурного наследия, поэтому что-либо рисовать на нём запрещено.

«Девочка с зонтом» почти год украшала стену «первого небоскрёба», считавшегося в 1920-х годах самым высоким зданием Нижнего Новгорода. И вот, наконец, в середине апреля 2018 года на стенах дома появились промышленные альпинисты с вёдрами краски.

— Сегодня закрасили «девочку с зонтиком». Это было произведение стрит-арта на Алексеевской/Пискунова, — написала на станице в Facebook известная нижегородская художница, член Союза художников России Наталья Панкова. — Много и долго спорили по поводу ее существования, но она несколько месяцев прожила. Закрасили бледной полупрозрачной краской.

А вот на соседнем доме «произведение» сохранили, видимо оно не вызывает таких эмоций у нижегородцев.