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В Нижнем Новгороде закрасили граффити «Девочка с зонтиком»
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В Нижнем Новгороде закрасили граффити «Девочка с зонтиком» 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде закрасили граффити «Девочка с зонтиком», нарисованное в июне прошлого года в рамках фестиваля стрит-арта. Об этом рассказала член Союза художников нижегородка Наталия Панкова на своей странице в сети «Фейсбук».
«Сегодня закрасили «девочку с зонтиком». Это было произведение стрит-арта на Алексеевской/Пискунова. Много и долго спорили по поводу ее существования, но она несколько месяцев прожила. Закрасили бледной полупрозрачной краской. А вот на соседнем доме «произведение» сохранили, видимо оно не вызывает таких эмоций у нижегородцев», — написала художница.
Напомним, что самое большое граффити в Выксе вошло в книгу рекордов России.
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