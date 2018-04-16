В Нижнем Новгороде закрасили граффити «Девочка с зонтиком»

В Нижнем Новгороде закрасили граффити «Девочка с зонтиком», нарисованное в июне прошлого года в рамках фестиваля стрит-арта. Об этом рассказала член Союза художников нижегородка Наталия Панкова на своей странице в сети «Фейсбук».

«Сегодня закрасили «девочку с зонтиком». Это было произведение стрит-арта на Алексеевской/Пискунова. Много и долго спорили по поводу ее существования, но она несколько месяцев прожила. Закрасили бледной полупрозрачной краской. А вот на соседнем доме «произведение» сохранили, видимо оно не вызывает таких эмоций у нижегородцев», — написала художница.

Напомним, что самое большое граффити в Выксе вошло в книгу рекордов России.