В столице прошли ретро-ралли «108 минут» и выставка ретро-машин

В честь Дня космонавтики в субботу, 14 апреля, посетители Музея космонавтики увидели ретро-ралли «108 минут» и выставку ретро-машин.

Посетителей музея поделили на команды и отправят в путешествие по космическим местам Москвы. У каждой команды был свой бортовой журнал, подобный тем, которые первые космонавты брали в полет. Участникам предстоит выполнить задания на эрудицию, логику и сообразительность. Цель соревнования — верно выполнить задания и пройти весь маршрут за отведенное время.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Кроме того, перед входом в музей на выставке ретро-автомобилей гости и жители столицы увидели эволюцию развития машин, связанных с освоением космоса. Для детей организаторы провели мини-заезд на уменьшенных копиях ретро-автомобилей.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

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