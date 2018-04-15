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На родине Конфуция построят первый в Китае музей, посвященный учителям
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На родине Конфуция построят первый в Китае музей, посвященный учителям 

ИА Синьхуа 1 час назад
Цзинань, 15 апреля /Синьхуа/ — На родине Конфуция, в городе Цюйфу провинции Шаньдун /Восточный Китай/, в ближайшие 2-3 года будет построен первый в Китае музей, посвященный учителям.
В Китае насчитывается 15,78 млн профессиональных педагогов, но до сих пор не было музея, посвященного людям этой профессии, теперь этот пробел будет восполнен, сказал начальник Департамента по работе с педагогическими кадрами Минобразования КНР Ван Динхуа, добавив, что строительство музея на родине мудрейшего учителя древнего Китая имеет особое значение.
Музей планируется построить на территории западного кампуса Цюйфуского педагогического университета. Архитектурный проект будущего музея уже готов. Согласно проекту, здание музея будет выполнено в стиле строений времен династий Мин и Цин, строительная площадь музея составит 20 тыс. кв. м, его возведение обойдется в 200 млн юаней /около 32 млн долл. США/. Планируется создать главный выставочный павильон, зал известных учителей, павильон Конфуция и др.
Минобразования объявило о начале сбора предметов и материалов для будущей экспозиции, в первую очередь текстов, графических изображений, фотографий, кино— и видеоматериалов, предметов, касающихся профессиональной деятельности китайских педагогов /включая Сянган, Аомэнь и Тайвань/ с древнейших времен до наших дней. Первые ценные экспонаты уже начали пополнять будущую коллекцию. -0-
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