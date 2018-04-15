«Живопись длиною в жизнь»: костромской художник Альберт Еремин открывает выставку

20 апреля в костромской муниципальной галерее художник Альберт Еремин представит свои картины в рамках выставки «Живопись длиною в жизнь», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Это юбилейная выставка. Она включила в себя произведения разных лет. Главной темой его работ мастера была и остается Кострома. Мотив у художника часто бывает один и тот же, но произведения получаются разными по эмоциональной напряженности.

Работы Еремина натурны, передают свежесть впечатлений автора, поэтому всегда эмоциональны. Присутствие людей, животных в его пейзажах не только их оживляет, но и придает особую достоверность изображенному. Волжские пейзажи художника, которые занимают отдельный зал, особенно выразительны — яркий колорит, экспрессивный мазок, помогают передать и радость, и тревогу от увиденного и пережитого художником, — рассказывают в муниципальной галерее.

Особую теплоту дарят натюрморты, где можно найти предметы из бабушкиных сундуков и чуланов.