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«Живопись длиною в жизнь»: костромской художник Альберт Еремин открывает выставку
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«Живопись длиною в жизнь»: костромской художник Альберт Еремин открывает выставку 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
20 апреля в костромской муниципальной галерее художник Альберт Еремин представит свои картины в рамках выставки «Живопись длиною в жизнь», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Это юбилейная выставка. Она включила в себя произведения разных лет. Главной темой его работ мастера была и остается Кострома. Мотив у художника часто бывает один и тот же, но произведения получаются разными по эмоциональной напряженности.
Работы Еремина натурны, передают свежесть впечатлений автора, поэтому всегда эмоциональны. Присутствие людей, животных в его пейзажах не только их оживляет, но и придает особую достоверность изображенному. Волжские пейзажи художника, которые занимают отдельный зал, особенно выразительны — яркий колорит, экспрессивный мазок, помогают передать и радость, и тревогу от увиденного и пережитого художником, — рассказывают в муниципальной галерее.
Особую теплоту дарят натюрморты, где можно найти предметы из бабушкиных сундуков и чуланов.
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