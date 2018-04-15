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В Москве открывается выставка Леонида Лазарева «Живу дважды»
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В Москве открывается выставка Леонида Лазарева «Живу дважды» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В Москве открывается выставка классика советского фото Леонида Лазарева «Живу дважды» к 80-летнему юбилею мастера.
Экспозиция включает в себя несколько десятков знаковых работ, прочно вошедших в золотой фонд советской фотографии. Выставка знаменует собой начало большой серии экспозиций классиков советской фотографии 1960-1980-х, запланированных галереей на 2018-2019 годы.
На церемонии открытия выставки будет также представлена книга рассказов Леонида Лазарева «Пуля для „Такумара“, в которой автор детально разбирает жизненные ситуации, сопровождавшие создание того или иного снимка. А некоторые рассказы предстанут и в виде театральных сцен в исполнении актеров.
Открытие выставки состоится 27 апреля в Галерее классической фотографии.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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