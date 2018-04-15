В Москве открывается выставка Леонида Лазарева «Живу дважды»

В Москве открывается выставка классика советского фото Леонида Лазарева «Живу дважды» к 80-летнему юбилею мастера.

Экспозиция включает в себя несколько десятков знаковых работ, прочно вошедших в золотой фонд советской фотографии. Выставка знаменует собой начало большой серии экспозиций классиков советской фотографии 1960-1980-х, запланированных галереей на 2018-2019 годы.

На церемонии открытия выставки будет также представлена книга рассказов Леонида Лазарева «Пуля для „Такумара“, в которой автор детально разбирает жизненные ситуации, сопровождавшие создание того или иного снимка. А некоторые рассказы предстанут и в виде театральных сцен в исполнении актеров.

Открытие выставки состоится 27 апреля в Галерее классической фотографии.

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