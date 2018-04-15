В ЦДХ открылась выставка «ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов»

Выставка продемонстрирует новейшие достижения в промышленном дизайне, графическом дизайне, информационном дизайне, fashion-дизайне, которые меняют и формируют комфортную среду для человека.

Все достижения в промышленном, графическом, информационном и fashion-дизайне можно будет увидеть в течение двух недель — выставка продлится до 22 апреля.

Осмотреть экспозицию можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00 в ЦДХ по адресу: Крымский вал, дом 10. Стоимость входного билета варьируется от 350 до 450 рублей.

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