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В ЦДХ открылась выставка «ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов»
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В ЦДХ открылась выставка «ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Выставка продемонстрирует новейшие достижения в промышленном дизайне, графическом дизайне, информационном дизайне, fashion-дизайне, которые меняют и формируют комфортную среду для человека.
Все достижения в промышленном, графическом, информационном и fashion-дизайне можно будет увидеть в течение двух недель — выставка продлится до 22 апреля.
Осмотреть экспозицию можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00 в ЦДХ по адресу: Крымский вал, дом 10. Стоимость входного билета варьируется от 350 до 450 рублей.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение В ЦДХ открылась выставка «ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов» появились сначала на Москва Меняется.
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