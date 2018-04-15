Москвичи могут посетить выставку «Зажигательная Африка» до середины мая

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства приглашает на выставку моды и дизайна ЮАР «Зажигательная Африка: традиционные мотивы в моде и дизайне ЮАР».

В залах экспозиции предстает традиционный костюм народностей Южно-Африканской Республики во всём разнообразии — от монохромных одежд народа Сан до богатейших по цвету и фактуре нарядов народа Ндебеле. Все костюмы и сегодня используются в реальной жизни — одни каждый день, другие по особым случаям. Традиционный костюм дополнен современными предметами одежды, созданными с использованием национальных орнаментов и материалов, в числе которых работы ведущих современных дизайнеров ЮАР из мира высокой моды.

В рамках выставки пройдет кураторская экскурсия.

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