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Москвичи могут посетить выставку «Зажигательная Африка» до середины мая
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Москвичи могут посетить выставку «Зажигательная Африка» до середины мая 

Москва меняется 16 минут назад
Фото: Москва меняется
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства приглашает на выставку моды и дизайна ЮАР «Зажигательная Африка: традиционные мотивы в моде и дизайне ЮАР».
В залах экспозиции предстает традиционный костюм народностей Южно-Африканской Республики во всём разнообразии — от монохромных одежд народа Сан до богатейших по цвету и фактуре нарядов народа Ндебеле. Все костюмы и сегодня используются в реальной жизни — одни каждый день, другие по особым случаям. Традиционный костюм дополнен современными предметами одежды, созданными с использованием национальных орнаментов и материалов, в числе которых работы ведущих современных дизайнеров ЮАР из мира высокой моды.
В рамках выставки пройдет кураторская экскурсия.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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