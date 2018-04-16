В Лондоне снова покажут гардероб принцессы Дианы 

В Кенсингтонском дворце в Лондоне готовится к новому открытию выставка «Diana:Her Fashion Story», которая уже проходила год назад. Выставка показывает важные моменты в жизни Дианы через ее гардероб. В этот раз организаторы обещают добавить в экспозицию вещи, которые никогда ранее не выставлялись. Среди экспонатов — розовое платье David Sassoon, в котором принцесса отправилась в путешествие во время медового месяца, а также наряды авторства Кэтрин Уокер, Каролин Чарльз и Виктора Эдельштейна. Выставка откроется 26 апреля.
О гардеробе принцессы Дианы читайте в нашем материале.