Новый музей современного искусства откроется в Москве на ЗИЛе

Новый музей современного искусства и культурный кластер откроется на юге Москвы, на территории промышленной зоны на месте завода имени Лихачева (ЗИЛ) , передает телеканал «360».

Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно‐земельных отношений Наталья Сергунина , сообщил официальный сайт мэра Москвы.

"Город предоставляет площадку для строительства нового музея современного искусства и развития культурного кластера площадью 21 тысяч квадратных метров. В него войдут выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан и кафе, открытая летняя терраса", — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, создание нового культурного кластера входит в проект развития территории АМО ЗИЛ. Этот проект охватывает площадь около 470 гектаров, включая территорию завода имени Лихачева на 333 гектарах. Проект предполагает строительство жилья, общественно-производственного кластера, объектов культурного и социального назначения, паркингов, добавила Наталья Сергунина.