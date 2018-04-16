Ещё
Новый музей современного искусства откроется в Москве на ЗИЛе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый музей современного искусства откроется в Москве на ЗИЛе 

Газета.Ru 1 час назад
Новый музей современного искусства и культурный кластер откроется на юге Москвы, на территории промышленной зоны на месте завода имени Лихачева (ЗИЛ) , передает телеканал «360».
Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно‐земельных отношений Наталья Сергунина, сообщил официальный сайт мэра Москвы.
"Город предоставляет площадку для строительства нового музея современного искусства и развития культурного кластера площадью 21 тысяч квадратных метров. В него войдут выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан и кафе, открытая летняя терраса", — сказала Наталья Сергунина.
По ее словам, создание нового культурного кластера входит в проект развития территории АМО ЗИЛ. Этот проект охватывает площадь около 470 гектаров, включая территорию завода имени Лихачева на 333 гектарах. Проект предполагает строительство жилья, общественно-производственного кластера, объектов культурного и социального назначения, паркингов, добавила Наталья Сергунина.
Газета.Ru: последние новости
Винзавод подарит Третьяковке десять работ современных художников Надежда Бабкина получила один из 100 "культурных" грантов Владимира Путина Минкульт обеспокоен возможными антироссийскими акциями на Венецианской биеннале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главные хиты Аллы Пугачевой8
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий6
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой35
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение