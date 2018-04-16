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Выставка графики Елены Мальцевой открывается в Нижнем Новгороде
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Выставка графики Елены Мальцевой открывается в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Персональная выставка Мальцевой стала первой после двадцатилетнего перерыва. Все представленные в экспозиции произведения объединяет один элемент: они написаны тушью. По словам организаторов, она дает возможность многослойного наложения, и, как результат — сложность цвета и особенную фактуру. Все это делает графику Елены Мальцевой узнаваемой на любой выставке. По словам автора, тушь тесна связана с японскими традициями и определяет своеобразие живописи Страны восходящего солнца. Не случайно одна из серий работ, представленных на выставке, называется «Японское настроение».
Выставка открыта для посетителей до 20 мая.
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