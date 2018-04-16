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Образовательный проект для детей с ментальными нарушениями стартует в Новой Третьяковке с 23 апреля
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Образовательный проект для детей с ментальными нарушениями стартует в Новой Третьяковке с 23 апреля 

Агентство «Москва» 16 апреля 2018
Фото: Управа района Якиманка
Крымский Вал с 23 апреля 2018 г. Об этом журналистам сообщила заместитель генерального директора Третьяковской галереи по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер.
«Программа начинается буквально через неделю, с 23 апреля. Она начнется в этом полугодии и продолжится осенью. Каждый понедельник будет череда нескольких занятий. Это работа с экспозицией с нашими сотрудниками, затем различные пластические тренинги», — сказала М. Эльзессер.
Она отметила, что темой проекта 2018 г. стал «Натюрморт».
«Сейчас занятия начнутся с учащимися школ восьмого типа, то есть как раз с ребятами с ментальным нарушениями. Осенью будут вестись занятия и с учащимися одной из московских гимназий. Мы надеемся, что это позволит создать уникальную методику, которая впоследствии может быть применена для наших посетителей», — добавила М. Эльзессер.
Образовательный проект «Суть вещей» организован в рамках комплексной программы «Музей, открытый для всех». В его программе лежит принцип, основанный на комплексном восприятии произведения искусства — визуальном, тактильном, пластическом (движение) и слуховом.
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