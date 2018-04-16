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Посвященная животным тактильная выставка откроется в Третьяковской галерее осенью
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Посвященная животным тактильная выставка откроется в Третьяковской галерее осенью 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Якиманка. Вчера. Сегодня. Завтра
Выставка, посвященная анималистике, откроется в Государственной Третьяковской галерее осенью 2018 г. в рамках программы «Язык скульптуры по Брайлю». Об этом корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» сообщила заместитель генерального директора Третьяковской галереи по просветительском и издательской деятельности Марина Эльзессер.
«Осенью мы планируем открыть выставку скульптур, посвященную теме анималистики, то есть изображению животных. И эти скульптуры будут доступны для тактильного знакомства», — пояснила М. Эльзессер.
Она уточнила, что эта экспозиция будет уже шестой в рамках программы «Язык скульптуры по Брайлю».
«Мы это делаем уже много лет и сотрудничаем с Объединением московских скульпторов. Сами скульптуры предоставляют нам произведения мастерских. Для нас очень важно, чтобы это были подлинники, чтобы это было произведение искусства, которое было создано автором и которое сохраняет все тонкости авторского замысла, передает некую творческую энергию, вложенную скульптурном при работе с этим произведением», — подчеркнула М. Эльзессер.
«Язык скульптуры по Брайлю» — это долгосрочная программа тактильных экспозиций, которая Третьяковская галерея проводит в партнерстве с Объединением московских скульпторов. Эта программа с одной стороны ориентирована на инвалидов по зрению, а с другой стороны — такие выставки устраиваются как исследование скульптуры в направлении, подсказанном опытом незрячего человека.
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