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Открыто выставочное пространство Берлинской академии художеств
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Открыто выставочное пространство Берлинской академии художеств 

АртГид 25 минут назад
Фото: АртГид
Берлинская академия художеств открывает свое выставочное пространство после трехлетней реконструкции. Недоработки проекта здания и его системы кондиционирования воздуха были выявлены еще в 2005 году, вскоре после его открытия. Дефицит свежего воздуха особенно ощущался в читальном зале и архиве учреждения, расположенном в подвале. Первоначальная стоимость проекта оценивалась в €38,5 млн, однако к концу 2017 года расходы на реконструкцию составили €83 млн Открытие здания после реконструкции состоялось 9 апреля 2018 года, зрителям была представлена инсталляция израильского художника Миши Ульмана «До последней песчинки», посвященная нынешнему «кризису, а также историческим и сегодняшним мирным переговорам в Израиле». Среди других проектов Ульмана, реализованных в Берлине, — «Библиотека» (1995), воздвигнутый на берлинской Бебель-плац памятник, посвященный сожжению в 1933 году нацистами двадцати тысяч книг.
Источник: artforum
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