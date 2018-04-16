Голодец открыла в Москве выставку китайской культуры «Династия Мин: сияние учености»

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Вице-премьер РФ Ольга Голодец открыла выставку истории китайской культуры «Династия Мин: сияние учености» в Выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля, для широкого зрителя выставка будет доступна с 17 апреля.

Выставка посвящена одному из самых ярких периодов в истории Китая — времени правления династии Мин. Этот период известен в том числе и тем, что музыка, искусство, литература являлись основными сферами интересов человека.

"Это ответная выставка Шанхайского музея, мы ее очень ждали, потому что экспонаты этой выставки по-настоящему уникальны. Мне хочется поблагодарить наших китайских партнеров, а также российских организаторов выставки", — сказала Голодец на церемонии открытия.

Она напомнила, что в прошлом году в Китае проходила выставка с экспонатами Музеев Кремля, которая собрала более 650 тыс. зрителей.

О выставке

Куратор выставки, заведующая сектором русского художественного металла XVIII-XX вв. Музеев Московского Кремля Ирина Горбатова отметила, что экспозиция представлена в Москве впервые, а некоторые экспонаты впервые покинули Китай. «Эта выставка была сделана специально для нашего музея, для того, чтобы экспонировать ее сейчас», — сказала она. Всего на выставке представлено около 150 экспонатов династии Мин.

Шанхайский музей, который предоставил Музеям Кремля данные экспонаты в рамках сотрудничества, является обладателем уникальной коллекции мебели династии Мин. Акцент сделан на уголке «кабинета интеллектуала», в котором представлены разнообразные предметы интерьера — кресло, столики для каллиграфии и для курильницы, этажерка для хранения книг и свитков, отличающиеся благородной и качественной резьбой по дереву. Помимо мебели, здесь показаны предметы, которые в Китае называют «сокровищами кабинета», — изысканные тушечницы и сосуды для разведения туши, подставки под кисти и т. д.

Визитной карточкой династии Мин по традиции считают фарфор. В это время производство фарфора достигает больших высот, и считается, что все лучшее, что можно было сделать из фарфора, было сделано именно при династии Мин. В это время мастерами разрабатываются великолепные цветные глазури, и создается технология надглазурной росписи. Гости выставки смогут полюбоваться изысканным фарфором, демонстрирующим практически все достижения мастеров-керамистов этого периода.

Помимо этого, посетители смогут увидеть два живописных свитка, которые принадлежат кисти художников того времени. Это «Снежный пейзаж» художника Вэнь Божэня, который представляет традиционный стиль живописи, и работа Сюй Вэя «Пион, листья банана и камни».

Жемчужиной выставки стал комплект из 66 фигур ученых, военных, музыкантов, составляющих почетный эскорт и одетых соответственно их рангу и социальному положению. Этот экспонат в миниатюре представляет процессию, которая сопровождала чиновника очень высокого ранга.

Выставка «Династия Мин: сияние учености» пройдет в Музеях Московского Кремля с 17 апреля по 25 июля.