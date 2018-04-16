В Москве открывается выставка «Династия Мин: сияние учености»

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости . Выставка о китайском искусстве эпохи династии Мин (1368–1644), одной из ярчайших страниц в богатейшем наследии Китая, впервые открывается в музеях Московского Кремля.

"Прекрасные образцы, которые окажутся в выставочных залах музеев Кремля, позволят зрителю показать практически все аспекты, которыми славится культура эпохи Мин: великолепный фарфор, живопись, резьба по камню, мебель", — сообщает пресс-служба музея.

Шанхайский музей обладает уникальной коллекцией мебели династии Мин. На экспозиции посетители увидят уголок «кабинета интеллектуала», в котором будут представлены предметы интерьера — кресло, столики для каллиграфии и для курильницы, этажерка для книг и свитков, отличающиеся красивыми линиями, благородной и качественной резьбой по дереву.

В эту эпоху художники успешно переосмысляли старые формы и декор в бронзе и нефрите. В то же время, появляются новые техники — резной лак и перегородчатая эмаль. Экспозиция будет включать изделия, которые были не только украшениями интерьера или одежды, но и объектом собирательства.

"Несомненно, «визитной карточкой» династии Мин являлся фарфор. Он по праву считается вершиной в производстве «белого золота» и высоко ценится специалистами и поклонниками фарфорового искусства. Именно в это время мастерами разрабатываются великолепные цветные глазури и создается технология надглазурной росписи. Гости выставки смогут полюбоваться изысканным фарфором, демонстрирующим практически все достижения мастеров-керамистов этого периода", — сообщили в музее.

Живопись династии Мин отличается не только особой виртуозной изысканностью, но и реформаторским духом. Посетители познакомятся с двумя живописными свитками, принадлежащими кисти выдающихся художников своего времени: «Снежный пейзаж» Вэнь Божэня представляет традиционный стиль живописи, в то время как в работе Сюй Вэя, одного из величайших живописцев эпохи Мин, «Пион, листья банана и камни», чувствуется бунтарский дух автора и почти авангардный подход к типичному сюжету, сообщает пресс-служба музея.

Отдельная часть экспозиции посвящена археологическим памятникам — редчайшим ювелирным изделиям и уникальному набору фарфоровых статуэток почетного эскорта из гробницы родственников императорской династии.