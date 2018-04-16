Ещё
В Москве открывается выставка «Династия Мин: сияние учености»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве открывается выставка «Династия Мин: сияние учености» 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Выставка о китайском искусстве эпохи династии Мин (1368–1644), одной из ярчайших страниц в богатейшем наследии Китая, впервые открывается в музеях Московского Кремля.
"Прекрасные образцы, которые окажутся в выставочных залах музеев Кремля, позволят зрителю показать практически все аспекты, которыми славится культура эпохи Мин: великолепный фарфор, живопись, резьба по камню, мебель", — сообщает пресс-служба музея.
Шанхайский музей обладает уникальной коллекцией мебели династии Мин. На экспозиции посетители увидят уголок «кабинета интеллектуала», в котором будут представлены предметы интерьера — кресло, столики для каллиграфии и для курильницы, этажерка для книг и свитков, отличающиеся красивыми линиями, благородной и качественной резьбой по дереву.
В эту эпоху художники успешно переосмысляли старые формы и декор в бронзе и нефрите. В то же время, появляются новые техники — резной лак и перегородчатая эмаль. Экспозиция будет включать изделия, которые были не только украшениями интерьера или одежды, но и объектом собирательства.
"Несомненно, «визитной карточкой» династии Мин являлся фарфор. Он по праву считается вершиной в производстве «белого золота» и высоко ценится специалистами и поклонниками фарфорового искусства. Именно в это время мастерами разрабатываются великолепные цветные глазури и создается технология надглазурной росписи. Гости выставки смогут полюбоваться изысканным фарфором, демонстрирующим практически все достижения мастеров-керамистов этого периода", — сообщили в музее.
Живопись династии Мин отличается не только особой виртуозной изысканностью, но и реформаторским духом. Посетители познакомятся с двумя живописными свитками, принадлежащими кисти выдающихся художников своего времени: «Снежный пейзаж» Вэнь Божэня представляет традиционный стиль живописи, в то время как в работе Сюй Вэя, одного из величайших живописцев эпохи Мин, «Пион, листья банана и камни», чувствуется бунтарский дух автора и почти авангардный подход к типичному сюжету, сообщает пресс-служба музея.
Отдельная часть экспозиции посвящена археологическим памятникам — редчайшим ювелирным изделиям и уникальному набору фарфоровых статуэток почетного эскорта из гробницы родственников императорской династии.
РИА Новости: последние новости
Минкультуры поручило бдительнее отбирать работы для биеннале в Венеции Пиотровский призвал отказаться от термина "скифское золото" В Швеции впервые пройдет фотовыставка о российской природе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главные хиты Аллы Пугачевой8
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий6
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой35
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение