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Выставка искусства эпохи династии Мин открылась в Кремле
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Выставка искусства эпохи династии Мин открылась в Кремле 

ТВ Центр 26 минут назад
Фото: ТВ Центр
Одной из первых уникальные экспонаты увидела корреспондент «ТВ Центра» Анастасия Мартынова (см. видео).
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