Библионочь пройдет в Молчановке 20 апреля

Традиционная весенняя Библионочь состоится в Иркутске 20 апреля. В библиотеке им. Молчанова-Сибирского мероприятия начнутся в 20.00 и продлятся до 24.00.

Тему для нынешней «книжной ночи» библиотекари выбрали весьма привлекательную — «Магия книги: Книги. Эпохи. Цивилизации». Как поясняют сотрудники Молчановки, книга — это самая волшебная вещь, созданная человеком. Подобно могучим магам, писатель, художник, печатник создает чудо. Читатели, соприкасаясь с книгой, продолжают череду чудес.

Посетителей на первом этаже ждет Портал эпох и цивилизаций. Для вас прозвучит концерт студии «Этнобит», литературный салон будет удивлять библиомагией и гадать по классикам, все секреты реставрации книг будут раскрыты для наших гостей в квесте «Реставратор».

На втором этаже пройдет выставка роботов. На третьем можно будет прикоснуться к космосу в очках виртуальной реальности. На четвертом всех любителей активного отдыха ждет танцевальный марафон. А на пятом можно будет отдохнуть на чайной церемонии и побродить по восточной лавке сувениров. Шестой этаж будет занят под тургеневский бал, а в седьмом откроется литературный квартал.

Также вас ждут книжные выставки и интересные лекции. Завершит Библионочь большой флешмоб, для которого всех посетителей просят захватить фонарики.

По материалам Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молачнова-Сибирского.