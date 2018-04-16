Прекрасные продажи: как меняется мировой рынок искусства

Ландшафт арт-рынка создают прежде всего профессиональные игроки: музеи, аукционные дома, галереи, частные дилеры. При этом в последние два-три десятилетия расстановка сил кардинально изменилась. До 1980-х абсолютной доминантой индустрии были галереи и дилеры, а аукционы смотрелись эдакими «падчерицами». Аукционы несколько столетий боролись за место под солнцем. С XVII века аукционная торговля строилась, как говорят, на трех D — death, divorce, debt — и долгое время считалась занятием, в котором элегантного, мягко говоря, мало. Иначе дело обстояло с галерейным бизнесом. Галереи произошли от дворцовых «кабинетов», наполненных произведениями искусства, и унаследовали их благородный имидж.

Аукционы обрели вес сперва благодаря удешевлению печати (объявления, а позже каталоги, об аукционе узнает больше людей), затем — изобретению телефона (участвовать в торгах стало возможно конфиденциально и издалека). Серьезный прорыв произошел в 1970-х: аукционный дом Christie’s (а позже и Sotheby’s) открывает публичный доступ к результатам торгов. Это изменило все: данные о продажах легли в основу новой экосистемы арт-рынка. «Цена молотка» стала своего рода точкой отсчета: сколь бы влиятельными ни были дилер или галерея, результаты торгов не подделать, и именно они теперь определяют ценообразование. Арт-рынок, исторически очень закрытый, интровертный, приобрел прозрачность.

Беглый взгляд на цифры убеждает, что объемы продаж аукционов и галерей на мировом арт-рынке сопоставимы (у частных продаж лишь небольшой перевес), но цифры не отвечают на вопрос о том, кто определяет правила игры. А тут главные аукционы. Что касается уравнивания долей рынка, то аукционному сегменту помог технический прогресс: появление в 2000-х онлайн-трансляций позволило подключаться к торгам из любой точки мира. Это уже другой масштаб и очередная революция: оставаясь консервативными по сути, аукционные дома стали абсолютными авторитетами и лидерами рынка. Сейчас они «заказывают музыку», и между ними и остальными игроками складывается довольно любопытное взаимодействие.

Большие торги определяют жизненный ритм всего сообщества: не только галереи, но и музеи к этому моменту готовят выставки и проекты в расчете на приток аудитории за счет коллекционеров и их сателлитов. У галерей, впрочем, есть свой козырь — арт-ярмарки. В год их проходит около 50 по всему миру. В ответ аукционы расширяют географию и во время ярмарок зачастую проводят тематические торги в том же городе.

Пресловутая конкуренция галерей и аукционов, некогда действительно очень острая, — история на деле неоднозначная. Галеристы и дилеры внимательно следят за торгами и нередко сами становятся их участниками: на аукционах, особенно небольших, провинциальных, часто выставляются уникальные предметы, которые можно купить по очень выгодной цене и потом перепродать у себя в галерее. Таких скрытых процессов на рынке искусства и коллекционирования довольно много. Любопытная тенденция последнего времени, которую мы с коллегами наблюдаем, — эдакая диффузия аукционно-галерейных форм деятельности. Галереи в попытке укрепить свои позиции начинают проводить собственные аукционы, чего ранее никогда не было.

Аукционные дома, в свою очередь, открывают галерейные пространства (взять тот же Sotheby’s с его S2 или китайский Poly Auction и его Poly Gallery Hong Kong): так удобнее искать новых современных художников и выводить их на рынок. Формат частных продаж, изначально абсолютно галерейный, аукционные дома тоже интенсивно осваивают.

Словом, и те и другие преодолели психологический барьер, постепенно отказываясь от идейных различий. Перемены однозначно идут на благо нового синтетического рынка.

Галереи и аукционы: расстановка сил до 1980 года

«Доминирующее положение галерейного бизнеса. Аукционы остаются инструментом для дилеров, основа рынка — частные продажи»

1980-е «Период конкурентного соперничества: аукционные дома открывают доступ к результатам торгов и активно инвестируют в маркетинг»

1990–2000-е «Благодаря развитию интернета аукционные дома охватывают максимум аудитории и конкурируют между собой, что дает толчок к резкому развитию. Планируя ценообразование, галереи вынуждены ориентироваться на результаты аукционных торгов. Острейшая конкуренция: галерейный бизнес пытается препятствовать развитию аукционного сегмента, но де-факто галеристы принимают активное участие в аукционах, покупая или продавая предметы»

2010-е «Синтез галерей и аукционов: арт-бизнес осознает, что для выхода на новые рынки необходимо искать новые организационные формы»

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