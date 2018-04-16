В ЦКИ «Меридиан» открылась выставка работ пенсионеров

В выставочном зале ЦКИ «Меридиан» открылась выставка «И волшебство, и вдохновение», в экспозиции которой представлены работы пенсионеров района Черемушки столичного Юго-Запада.

Мероприятие проходит в рамках программы «Московское долголетие». Поэтому здесь можно увидеть шедевры, сделанные руками тех, кому уже за 90.

94-летняя Валентина Алексеевна Московкина связала объемную композицию, которую назвала «Собака поводырь». Мощный пес ведет на поводке слепого дедушку. Все детали шерстяных фигурок настолько четко проработаны, что невольно проникаешься трогательностью и драматичностью воссозданной ситуации.

— Я никогда не делаю работ просто так, обязательно выстраиваю законченный сюжет композиции, — рассказала Валентина Алексеевна. — Я решила показать собаку как верного друга и помощника человека. Эти животные работают в разных сферах, но, среди различных специализаций, на мой взгляд, забота о слепых людях, самая важная и благородная.

Другие участники выставки, их около сорока человек, тоже сумели показать, что года не помеха для творчества. Техники, в которых они работают, самые разные. Многие используют цветную бумагу или природные материалы. Некоторые создают картины из бисера и других эффектно смотрящихся материалов. На стенах привлекают взор картины художников.

Вот так в одной экспозиции органично сплелось художественное и декоративно-прикладное искусство. Посредством своих работ творцы прекрасного раскрыли множество тем. Тут и любовь к домашним животным, и очарование диких зверей, прекрасные горные и городские пейзажи, и даже технические достижения нашей страны, и первый полет в космос… В витринах красуются деревья из бисера, куклы, шкатулочки, украшения.

Познакомиться с работой мастеров, живущих в районе «Черемушки» можно будет до конца месяца. А те, кому «вески посеребрила седина», придя в филиал «Черемушки» ТЦСО «Зюзино», смогут влиться в дружную команду творцов прекрасного.