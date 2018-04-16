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Никас Сафронов был поражен удивительным подарком от костромских мастериц
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Никас Сафронов был поражен удивительным подарком от костромских мастериц 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Воспитанницы Ченцовского детского дома встретились с Никасом Сафроновым, узнал KOSTROMA.TODAY. И сделали ему неожиданный, но очень душевный подарок.
С известным художникам девушки познакомились на благотворительном фестивале «Пасхальная радость», который проходил в Москве. Воспитанницы детского дома не первый год участвуют в мероприятии — они делают пасхальные сувениры для выставки-продажи. Вырученные средства идут на лечение тяжелобольных детей.
Изделия костромичей пользуются успехом на ярмарках.
По информации Krasnoenews, благодарственные письма за участие в фестивале рукодельницам вручали спортсменка Мария Киселева и художник Никас Сафронов.
Девочки в свою очередь подарили известному портретисту расписные валенки и картину из шерсти с видом Костромы. Никас Сафронов был так тронут, что пообещал приехать к рукодельницам в гости.
Никас Сафронов приезжал в Кострому на открытие персональной выставки в декабре прошлого года. Он пообещал вернуться, чтобы написать виды нашего города.
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