Никас Сафронов был поражен удивительным подарком от костромских мастериц

Воспитанницы Ченцовского детского дома встретились с Никасом Сафроновым, узнал KOSTROMA.TODAY. И сделали ему неожиданный, но очень душевный подарок.

С известным художникам девушки познакомились на благотворительном фестивале «Пасхальная радость», который проходил в Москве. Воспитанницы детского дома не первый год участвуют в мероприятии — они делают пасхальные сувениры для выставки-продажи. Вырученные средства идут на лечение тяжелобольных детей.

Изделия костромичей пользуются успехом на ярмарках.

Девочки в свою очередь подарили известному портретисту расписные валенки и картину из шерсти с видом Костромы. Никас Сафронов был так тронут, что пообещал приехать к рукодельницам в гости.

Никас Сафронов приезжал в Кострому на открытие персональной выставки в декабре прошлого года. Он пообещал вернуться, чтобы написать виды нашего города.