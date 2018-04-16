«Девочка с зонтиком» исчезла со стены дома в Нижегородском районе

Нижегородский район лишился одной из своих необычных достопримечательностей. Вчера рабочие закрасили граффити «Девочка с зонтиком», которое было нанесено на стену дома на углу улиц Алексеевской и Пискунова. Об этом художник Наталия Панкова сообщила в соцсети.

Оригинальное граффити во всю стену появилось минувшим летом во время проведения фестиваля уличного искусства «Место». Однако, по словам Наталии Панковой, некоторые жители дома были недовольны и даже вызывали полицию, когда создавалось это произведение.

«Я пыталась защитить художников, звонила директору департамента культуры. На время это удалось», — сообщила Панкова.

В итоге «девочка с зонтиком» прожила всего несколько месяцев. Вчера, 15 апреля, стало известно, что картину закрасили, причем, по словам Панковой, сделали это некачественно, бледной полупрозрачной краской. При этом на соседнем доме непонятные изображения и надписи сохранили.

Большинство нижегородцев сожалеют о том, что граффити исчезло. В то же время некоторые отмечают, что дом на углу Пискунова и Алексеевской является объектом культурного наследия, и наносить какие-либо рисунки и надписи на него нельзя. При этом ряд специалистов отмечает, что это возможно с согласия жильцов.

«Да, молодежь быстро переименовала этот дом в «дом с девочкой с зонтиком». Таких изюминок в городе не хватает», — отметила в комментариях к новости экс-глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко

Напомним, самое больше в мире граффити появилось на стене Выксунского металлургического завода

Фото: Надежда Кей