Антон Атрашкин: Иннопром — это не музей, сюда приезжают продавать и покупать

Все новейшие темы Индустрии 4.0: цифровое производство, умные машины, робототехника, беспилотники, электрический транспорт и технологии для городов станут темами дискуссий на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге в 2018 году. Директор деловой программы Иннопрома Антон Атрашкин в интервью ТАСС рассказал об основных трендах Иннопром-2018, стратегии и качественных показателях выставки.

— Тема Иннопром-2018 заявлена как: «Цифровое производство». Продиктована ли она трендом, заданным Президентом РФ о переходе на цифровизацию и внедрение передовых технологий?

— Мы развивали эту тему последовательно, на протяжении последних четырех лет, собирали лучших экспертов для обсуждения новейших тенденций в цифровом производстве и лучшие кейсы для участия в выставке. Мировые флагманы Индустрии 4.0 из Германии, Японии, Швеции, Италии, Китая каждый год демонстрируют свои технологии и машины. И, конечно, передовые российские производители — у нас выставляются и большие компании, такие, как Ростех , и маленькие, но яркие старт-апы. На главных сессиях Иннопром на одной сцене выступают главы крупнейших компаний мира и руководители Правительства России , вместе обсуждают стратегии и пути цифровизации производства. Одним словом, если вы ищете все самое новое и актуальное в промышленности — вы найдете это на Иннопром.

— Какие направления будут в этом году в деловой программе?

— В этом году на Иннопром запланировано более 150 мероприятий, для удобства мы разбили их на тематические треки: Цифровое производство, Инновации в промышленности, Автоматизация и робототехника, Новые материалы в промышленности, Технологии для городов, Финансирование производства, Транспортное машиностроение, Промышленная логистика. В рамках каждого трека будут проходить три-четыре мероприятия, которые должны его конкретизировать.

Второй раз будем делать новый формат — Форум производителей компонентов, в рамках которого крупнейшие производители смогут презентовать свои потребности, а представители малого и среднего бизнеса — свои возможности.

Нас всегда радует, когда мы читаем в соцсетях такую критику, как «на Иннопроме одновременно идут клевые мероприятия, и мне приходится бегать из зала в зал, чтобы все послушать». Лучшего комплимента нашей деловой программе не придумать.

— В этом году партнером Иннопром стала Корея. Насколько высок интерес компаний из этой страны? Как корейская сторона поможет раскрыть тему цифрового производства?

— Крупнейшие бизнес ассоциации Республики Корея Kotra, Kita и Koami еще прошлым летом активно включились в подготовку Иннопром-2018, так как видели большой потенциал для своих компаний. Интерес корейских бизнесменов к российскому рынку и к нашей выставке подтвердился: национальная экспозиция Кореи составит около 4 000 кв метров, а делегацию ожидаем не менее 300-400 руководителей бизнеса.

Одним из главных треков деловой программы Иннопром будет Российско-корейский промышленный форум. Республика Корея сегодня является одним из лидеров современного производства, занимает первое место в мире по показателю, как роботизация: 630 роботов на каждых 10,000 рабочих. Кроме того, корейские компании уже давно и успешно работают на российском рынке. Это подтверждается присутствием таких флагманов как Hyundai Motor и Samsung, обе компании одни из крупнейших инвесторов в нашей стране. Мы уверены, что заход на российский рынок других корейских компаний, таких, как Daewoo Heavy Industries, SK Holding, которые пока не так активно представлены в нашей стране, начнется именно с Иннопром.

— В последние годы стало заметно больше иностранного участия в выставке Иннопром, так, например, в прошлом году было достаточно много национальных экспозиций. Приедут ли иностранные партнеры в этом году? Осложняется ли ситуация в связи с внешнеполитической обстановкой?

Глобальный бизнес из года в год увеличивает свое присутствие на главной промышленной выставке России. Международные компании составят больше половины об общего числа участников. В этом году мы ожидаем национальные экспозиции из Кореи, Японии, Китая, Германии, Швейцарии, Италии и Словакии. Для многих стран — это уже не первый опыт участия в Иннопром.

Национальные экспозиции, как правило, заполняют стенды средних компаний, у которых есть коммерческие интересы на российском рынке. Мы расцениваем их участие, как признак подлинного интереса иностранного бизнеса к нашей выставке — так как средним компаниям не нужно показывать свою лояльность российским властям или демонстрировать свое политическое присутствие на нашем рынке.

Для нас очевидно, что во всем мире Иннопром воспринимают, как важнейшую торговую площадку для работы на российском рынке. И не только — для многих иностранных участников наша выставка — это ворота в Евразию, на рынки стран ЕАЭС

Несколько тысяч байеров из стран Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки, Юго-Восточной Азии, и, конечно, СНГ каждый год приезжают на Иннопром. Это главные люди на выставки, почти боги. Наши экспоненты знают об этом и готовят к июлю свои премьеры и новинки. Значительным элементом этой работы стал запуск Национальной байерской программы, которую мы проводим совместно с Российским экспортным центром.

В 2018 году параллельно и на одной площадке с Иннопром будет проходить еще одна важная коммерческая выставка — Российско-китайское Экспо. По опыту прошлых лет помню, что китайская делегация превысила 5 тысяч бизнесменов, а среди компаний-участников и индустриальные гиганты типа авиационного Comac, China railway group limited и CRRC corporation и десятки представителей малого и среднего бизнеса.

— Промышленных выставок и деловых конгрессов в России и в мире очень много. В чем лицо и особенности Иннопрома?

— В международной деловой повестке у Иннопром уже давно своя ниша. Особенность наших конференций — это действительно их 100% прикладной характер. Мы обсуждаем лишь те темы и вопросы, актуальность которых подтверждена нашими бизнес-партнерами. Для нас эталоном всегда будет Ганноверская промышленная выставка-ярмарка — Hannover Messe, где делается упор на рядовых промышленников, их потребности и интересы. Темы наших мероприятий — технические стандарты, обработка поверхностей, роботизация в мелкосерийном производстве, это конкретные практические темы, но об этом весь Иннопром. Это те вопросы, которые, возможно, не сильно возбуждают журналистов, но зато интересны производителям.

У каждого тематического трека нашей программы есть 3-4 партнера, которые помогают нам выбрать правильные темы, спикеров и даже модераторов. Так, например, о чем будут говорить на конференции «Цифровое производство» вместе с нами определяют руководители компаний «Галактика», Cisco , KPMG и KasperskyLab. И так по каждому тематическому треку. Таким образом, бизнес сам решает, о чем и как он хочет говорить на Иннопром.

— Спрос на участие в выставке со стороны промышленных предприятий по-прежнему большой. Нет ли дефицита площадей?

— Мы полностью заполнили выставку уже в конце января этого года, но запросы от компаний по-прежнему продолжают поступать. С одной стороны, это хороший показатель, с другой, он говорит о нехватке площадей. Сейчас сформировалась значительная очередь, многие компании стоят в листе ожидания.

Для удобства мы предлагаем участникам Иннопром заблаговременно резервировать места под застройку и заключать многолетние контракты с возможностью зарезервировать конкретный участок. Такая практика давно используется в Европе, ведь для компаний важно, чтобы их посетители и клиенты привыкали ходить к ним на стенд в одно и то же место. В этом году Ростех и ряд других крупнейших компаний уже заключили многолетние соглашения об участии в нашей выставке.

С первых лет развития Иннопром мы стараемся делать выставку удобной и эффективной прежде всего для топ-менеджеров компаний, которые отвечают за принятие решений и закупки. Выставка промышленная и коммерческая, поэтому профессиональный покупатель в приоритете. Чтобы снизить концентрацию праздных посетителей выставки в первые два дня мы вводим плату 300 рублей и призываем загрузить свои данные на сайте, чтобы не задерживаться на регистрации. Зато в третий и четвертый день Иннопром вход бесплатный для тех, кто не поленился и зарегистрировался онлайн. Так что мы по прежнему демократичны и в то же время пытаемся сделать пребывание профессиональных посетителей максимально комфортным.

— Каждый год на выставке есть флагманский продукт, который становится точкой притяжения для гостей. Будет ли в этом году такая центровая экспозиция?

— Как правило, такой точкой притяжения становится в том числе экспозиция страны-партнера. Корейские компании обещают показать самые новые разработки. Флагман корейской автомобильной индустрии Hyundai Motor продемонстрирует не только актуальные модели, но и свои перспективные разработки — транспорт будущего. Элементы новой мобильности: беспилотники и электрокары, будут и на выставке, и в деловой программе трека «Транспортное машиностроение».

Традиционно много внимания будет приковано к выставке «Иннопром. Металлообработка», в которой принимают участие такие гиганты, как Fanuc, Kuka, ABB, Siemens , Okuma, Cisco, Mazak. Почти все участники выставки выставляют действующие умные машины — станки и промышленных роботов-манипуляторов, в том числе, роботов, способных самостоятельно передвигаться по производственной площадке.

На стенде Российского экспортного центра передовые российские технологические компании представят свои новейшие разработки, которые нацелены на международные рынки.

И, конечно, мы ожидаем многого от стенда Минпромторг РФ , который всегда привлекал посетителей выставки своим содержанием. Напомню — в 2017 году компании «Стан», KasperskyLab и Siemens продемонстрировали в формате live отражение хакерской атаки на станки, производящие авиационные компоненты.

Выделить какой-то флагманский продукт трудно. Напомню — площадь выставки — 50 000 квадратных метров, и мы стараемся, чтобы в каждом павильоне у посетителя появлялся живой коммерческий интерес к экспонентам. В конце концов, Иннопром — это не музей, сюда приезжают продавать и покупать.

— В 2018 году пройдет 9-й по счету Иннопром. Какова стратегия развития выставки?

— Наша 10-летняя стратегия предусматривает качественное улучшение экспонентов, увеличение числа профессиональных посетителей, проведение глобальных международных мероприятий на площадке Иннопром Все эти условия успешно реализуются. Доля профессиональных посетителей выставки превысила 60%. Мы уже второй год проводим мероприятия совместно с Международной Федерацией робототехники, ведущими промышленными ассоциациями из Германии, Италии и Японии. Наполнение выставки также качественно изменилось за эти 9 лет развития: компании увидели эти изменения и везут на выставку свои самые новые и передовые технологии.

— Какой практический итог Иннопром сегодня, что для вас является показателем ее успешности?

-Иннопром — это большая промышленная ярмарка, живая и эффективная. Наша главная задача — организовать площадку, на которой бизнесмены из разных стран мира знакомятся друг с другом, у них возникнут партнерские отношения. При этом непринципиально, где в дальнейшем будет заключен контракт, в Москве или в Ганновере. Важно, что впервые они пожали руки в именно Екатеринбурге, на Иннопром.

— Мы, конечно, не можем гарантировать, что каждое рукопожатие превратится в сделку. Но мы делаем все, чтобы создать максимально комфортную среду для промышленников, чтобы каждый из четырех дней был «в нужное время, в нужном месте». И растущий спрос на выставочные площади, и новые компании, которые к нам приходят впервые, и уровень участия глобальных производителей говорят о том, что мы действуем правильно. Это и есть качественные показатели, на которые мы ориентируемся.