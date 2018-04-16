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Узнаете эти места? 15 акварельных улиц Екатеринбурга глазами девушки-архитектора
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Узнаете эти места? 15 акварельных улиц Екатеринбурга глазами девушки-архитектора 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Архитектор из Екатеринбурга Анна Падерина рисует акварельные скетчи на улицах города. Она изображает знакомые места такими, какими видит их сама: яркими или сумрачными, в лучах солнца или в снежных сугробах. Свои работы Анна выкладывает в Instagram.
На страничке художника — рисунки, в которых легко узнаются и центральные улицы Екатеринбурга, и маленькие переулки. Чаще всего встречаются изображения улиц Восточной, Первомайской, проспекта Ленина, района Втузгородок, двориков рядом с главным зданием УрФУ на Мира. Иногда герой пейзажей — собака Анны, которая оживляет картины. На бумагу попадают и случайные прохожие.
Впрочем, смотрите сами — и, возможно, найдете на картинах себя.
Кстати, недавно мы публиковали подборку акварельных картин другого художника из Екатеринбурга — Романа Баянова. Его картины отличаются от тех, что делает Анна Предеина, и их тоже можно рассматривать подолгу.
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