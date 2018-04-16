Узнаете эти места? 15 акварельных улиц Екатеринбурга глазами девушки-архитектора

Архитектор из Екатеринбурга Анна Падерина рисует акварельные скетчи на улицах города. Она изображает знакомые места такими, какими видит их сама: яркими или сумрачными, в лучах солнца или в снежных сугробах. Свои работы Анна выкладывает в Instagram.

На страничке художника — рисунки, в которых легко узнаются и центральные улицы Екатеринбурга, и маленькие переулки. Чаще всего встречаются изображения улиц Восточной, Первомайской, проспекта Ленина, района Втузгородок, двориков рядом с главным зданием УрФУ на Мира. Иногда герой пейзажей — собака Анны, которая оживляет картины. На бумагу попадают и случайные прохожие.

Впрочем, смотрите сами — и, возможно, найдете на картинах себя.

Кстати, недавно мы публиковали подборку акварельных картин другого художника из Екатеринбурга — Романа Баянова. Его картины отличаются от тех, что делает Анна Предеина, и их тоже можно рассматривать подолгу.