Российские художники оформили магазин Cartier 

В честь пятнадцатилетия возвращения Cartier в Россию, бренд попросил современных российских художников придумать оформление для своего флагманского магазина в Москве. За интерьер и витрины магазина Cartier на Петровке отвечали Андрей Бартенев, Вова Перкин и Артур Newman. Они создали скульптуры из разных материалов по мотивам симфола дома Cartier — пантеры, большие картины в стиле поп-арт и световые инсталляции в витринных окнах.
Недавно Cartier также показали сюрреалистичное видео с Джейком Джилленхолом в главной роли.