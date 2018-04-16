Ещё
Российские художники оформили магазин Cartier
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские художники оформили магазин Cartier 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
В честь пятнадцатилетия возвращения Cartier в Россию, бренд попросил современных российских художников придумать оформление для своего флагманского магазина в Москве. За интерьер и витрины магазина Cartier на Петровке отвечали Андрей Бартенев, Вова Перкин и Артур Newman. Они создали скульптуры из разных материалов по мотивам симфола дома Cartier — пантеры, большие картины в стиле поп-арт и световые инсталляции в витринных окнах.
Недавно Cartier также показали сюрреалистичное видео с Джейком Джилленхолом в главной роли.
The Blueprint: последние новости
В Лондоне снова покажут гардероб принцессы Дианы COS могут стать специальным гостем Pitti Uomo Фильм Кирилла Серебренникова вошел в программу Каннского фестиваля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд2
Фанаты попросили Гагарину петь, а не кричать
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
Куда поехать с детьми на майские праздники
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение