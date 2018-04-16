Ретроспективная выставка «Косино ХХ века в картинах» ждет гостей на Лухмановской улице

В библиотеке №101 района Косино-Ухтомский продолжает работу экспозиция художника Сергея Платонова

Персональная ретроспективная выставка художника С. Платонова открыта в здании библиотеки на улице Лухмановской, дом 17 корпус 1. Сергей является кандидатом педагогических наук, а также возглавляет детскую общественную организацию, авторскую мастерскую-студию под названием «Трехозерье» в Восточном административном округе. Кроме того, художник является почетным жителем района Косино-Ухтомский.

По праву Сергея можно назвать певцом родных краев. На его картинах — небольшие домики и узнаваемые пейзажи Старого Косина, храмы и озера, знакомые всем местным горожанам. Экспозиция постоянно обновляется. Взору зрителей предстают новые картины, поэтому посещать выставку можно снова и снова.