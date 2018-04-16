Историю зарождения искусства Ренессанса расскажут в «Доме Гоголя»

Авторская лекция об искусстве Проторенессанса состоится 21 апреля в стенах музыкально-литературной гостинной в «Доме Гоголя».

На официальном сайте культурного учреждения проинформировали о том, что посетители узнают об историческом периоде в искусстве, который предшествовал эпохе Возрождения. Лекцию представит искусствовед Максим Юдов. Он поделится с гостями информацией о том, почему известных живописцев и скульпторов того периода привлекала Италия.

Отметим, что лекцию по истории искусства проведут в рамках цикла. На каждой встрече участники рассматривают разные периоды от Античности до настоящего времени.

Вход на мерпориятие платный. Имеются возратсные ограничения. Начало очередной лекции запланировано на 13:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7а.