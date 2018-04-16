Ещё
Историю зарождения искусства Ренессанса расскажут в «Доме Гоголя»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Историю зарождения искусства Ренессанса расскажут в «Доме Гоголя» 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Арбатские Вести
Авторская лекция об искусстве Проторенессанса состоится 21 апреля в стенах музыкально-литературной гостинной в «Доме Гоголя».
На официальном сайте культурного учреждения проинформировали о том, что посетители узнают об историческом периоде в искусстве, который предшествовал эпохе Возрождения. Лекцию представит искусствовед Максим Юдов. Он поделится с гостями информацией о том, почему известных живописцев и скульпторов того периода привлекала Италия.
Отметим, что лекцию по истории искусства проведут в рамках цикла. На каждой встрече участники рассматривают разные периоды от Античности до настоящего времени.
Вход на мерпориятие платный. Имеются возратсные ограничения. Начало очередной лекции запланировано на 13:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7а.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Лекция о киносериалах 1910-х годов пройдет в Доме-музее Марины Цветаевой Инсталляция швейцарского художника откроется в Государственном музее имени Алексея Щусева Встреча с литовской поэтессой состоится в Доме-музее имени Марины Цветаевой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд2
Фанаты попросили Гагарину петь, а не кричать
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
Куда поехать с детьми на майские праздники
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение