Детский город профессий «КидБург» в ТРЦ «Мега Белая Дача»

Выбор профессии — это важно. Помочь в этом непростом деле может интерактивный музей — уникальный центр профессий в Москве, где ребята могут полностью погрузиться в мир взрослой жизни. Гостей ждут выставки, обучающие курсы, увлекательные интерактивы и более 60 профессий в 50 игровых зонах. Здесь можно отметить любой детский праздник или договориться об индивидуальном или групповом посещении.

В «КидБурге» есть программы и для самых маленьких (от 1,5 лет), и для ребят 5 лет — 6 лет/ 7 лет — 8 лет, и для школьников постарше (10 лет — 12 лет и до 14-ти). Все занятия проводятся в игровой форме.