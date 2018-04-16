Швед рисует граффити, которые так и хочется взять в руки

11 апреля в топ Reddit вышло видео с воздушными шарами, составляющими надпись Huge Magic («Грандиозная магия»). Они отбрасывают тень и кажутся настоящими, но когда камера приближается к стене и угол съемки меняется, то становится видно, что это всего лишь рисунок на стене. На таких 3D-иллюзиях специализируется уличный художник из Швеции Дениэл Фалстрём.

То самое видео, которое пользователи Reddit приняли за магию.

It’s not real. from r/gifs

Дениэл Фальстрём с детства полюбил искусство благодаря бабушке: та учила мальчика рисованию и живописи.

Публикация от Spraycanart by HUGE! (@hugeart)

9 Фев 2018 в 3:07 PST Граффити швед рисует с 1980-х годов.

Публикация от Spraycanart by HUGE! (@hugeart)

9 Апр 2018 в 2:33 PDT У Фальстрёма есть студия недалеко от Стокгольма, но он работает и на местности: как для себя, так и на заказ. Кроме стен, художник рисует на бумаге, холстах и автобусах.

До 2010 года художник делал обычные граффити с помощью аэрозоля, но потом он нашел особую нишу — объемные воздушные шары, нарисованные аэрографом.

Публикация от Spraycanart by HUGE! (@hugeart)

16 Фев 2018 в 11:24 PST В рисунках художника часто используется слово Huge («огромный», «грандиозный»): это не просто эпитет, но и его псевдоним. При этом в соцсетях он использует еще и ник Fanakapan.

Публикация от ️️ (@fanakapan)

26 Июл 2017 в 2:58 PDT Рисунки Huge украшают стены в Великобритании, США и Казахстане: это граффити в Алма-Ате было сделано для фестиваля уличного искусства Mural Fest.