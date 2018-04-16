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Швед рисует граффити, которые так и хочется взять в руки
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Швед рисует граффити, которые так и хочется взять в руки 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
11 апреля в топ Reddit вышло видео с воздушными шарами, составляющими надпись Huge Magic («Грандиозная магия»). Они отбрасывают тень и кажутся настоящими, но когда камера приближается к стене и угол съемки меняется, то становится видно, что это всего лишь рисунок на стене. На таких 3D-иллюзиях специализируется уличный художник из Швеции Дениэл Фалстрём.
То самое видео, которое пользователи Reddit приняли за магию.
It’s not real. from r/gifs
Дениэл Фальстрём с детства полюбил искусство благодаря бабушке: та учила мальчика рисованию и живописи.
Публикация от Spraycanart by HUGE! (@hugeart)
9 Фев 2018 в 3:07 PST  Граффити швед рисует с 1980-х годов.
Публикация от Spraycanart by HUGE! (@hugeart)
9 Апр 2018 в 2:33 PDT  У Фальстрёма есть студия недалеко от Стокгольма, но он работает и на местности: как для себя, так и на заказ. Кроме стен, художник рисует на бумаге, холстах и автобусах.
До 2010 года художник делал обычные граффити с помощью аэрозоля, но потом он нашел особую нишу — объемные воздушные шары, нарисованные аэрографом.
Публикация от Spraycanart by HUGE! (@hugeart)
16 Фев 2018 в 11:24 PST  В рисунках художника часто используется слово Huge («огромный», «грандиозный»): это не просто эпитет, но и его псевдоним. При этом в соцсетях он использует еще и ник Fanakapan.
Публикация от ️️ (@fanakapan)
26 Июл 2017 в 2:58 PDT  Рисунки Huge украшают стены в Великобритании, США и Казахстане: это граффити в Алма-Ате было сделано для фестиваля уличного искусства Mural Fest.
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