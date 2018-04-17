Ещё
Картина Ивана Шишкина сто лет провисела в музее под неправильным названием
Далее:
Читайте также:
Ещё

Картина Ивана Шишкина сто лет провисела в музее под неправильным названием 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Саратовские искусствоведы помогли подмосковным коллегам определить точное название картины пейзажиста Ивана Шишкина.
Картина русского художника-пейзажиста Ивана Шишкина 94 года находилась в Серпуховском историко-художественном музее под неправильным названием.
Оказалось, что на полотне Шишкина, которое почти сто лет было выставлено с подписью «Лес весной», на самом деле изображена осень, сообщила министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.
Музейщики из Саратова рассказали про копию этой картины, выполненную учеником великого живописца неким Николем Хохряковым, на которой стоит непонятная подпись «Последний лист».
Искусствоведам Серпуховского музея удалось найти информацию, что до того, как 22 августа 1924 года полотно с названием «Лес весной» поступило в коллекцию учрежения, еще в 1884 году оно выставлялось под названием «Последний лист».
После тщательного осмотра холста специалисты нашли еще одно подтверждение своим догадкам — на обратной стороне они обнаружили почти стершуюся надпись углем «Осень. Шишкин», которая и поставила финальную точку в этой истории.
«Этикетку на картине решили поменять, и через 100 лет весенний лес превратился в осенний. Теперь название картины звучит так: «Осень» («Последний лист»)», — рассказала Косарева.
ТК «Звезда»: последние новости
В Санкт-Петербурге открывается выставка, посвященная 100-летию печатного органа ЗВО — газеты «На страже Родины» В Санкт-Петербурге при поддержке Главного командования ВМФ России открылась патриотическо-просветительская программа «Дороги Победы» Потомкам воинов Великой Отечественной войны вручат копии фронтовых портретов их родных
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя6
Что стало со звездами «Аншлага»
Команду КВН из НАТО показали Путину3
Что стало с популярными группами и певцами 90-х19
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение