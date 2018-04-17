Картина Ивана Шишкина сто лет провисела в музее под неправильным названием

Саратовские искусствоведы помогли подмосковным коллегам определить точное название картины пейзажиста Ивана Шишкина

Картина русского художника-пейзажиста Ивана Шишкина 94 года находилась в Серпуховском историко-художественном музее под неправильным названием.

Оказалось, что на полотне Шишкина, которое почти сто лет было выставлено с подписью «Лес весной», на самом деле изображена осень, сообщила министр культуры Подмосковья Оксана Косарева

Музейщики из Саратова рассказали про копию этой картины, выполненную учеником великого живописца неким Николем Хохряковым, на которой стоит непонятная подпись «Последний лист».

Искусствоведам Серпуховского музея удалось найти информацию, что до того, как 22 августа 1924 года полотно с названием «Лес весной» поступило в коллекцию учрежения, еще в 1884 году оно выставлялось под названием «Последний лист».

После тщательного осмотра холста специалисты нашли еще одно подтверждение своим догадкам — на обратной стороне они обнаружили почти стершуюся надпись углем «Осень. Шишкин», которая и поставила финальную точку в этой истории.

«Этикетку на картине решили поменять, и через 100 лет весенний лес превратился в осенний. Теперь название картины звучит так: «Осень» («Последний лист»)», — рассказала Косарева.