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Картина Шишкина «Лес весной» в подмосковном музее оказалась «Осенью»
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Картина Шишкина «Лес весной» в подмосковном музее оказалась «Осенью» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Саратовские искусствоведы помогли подмосковным коллегам определить точное название картины известного пейзажиста Ивана Шишкина, экспонирующейся в Серпуховском музее, «Лес весной» оказался «Осенью», говорится в сообщении регионального Минкульта.
"В год столетия в Серпуховском музее сделано художественное открытие. Сотрудниками обнаружено, что картина Ивана Шишкина «Лес весной» 94 года находилась в музее под чужим названием. На самом деле автор изначально назвал ее «Осень», — приводятся в сообщении слова министр культуры Московской области Оксаны Косаревой.
rightОткрытие было сделано с помощью саратовских искусствоведов — в адрес Серпуховского историко-художественного музея пришло письмо от коллег из Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева. Музейщики писали о том, что, название одной из картин Шишкина, которая выставлена в основной экспозиции Серпуховского музея под названием «Лес весной», скорее всего ошибочно, и на картине явно изображена осень. В Саратовском музее находится копия с этой картины ученика великого пейзажиста Николая Хохрякова, копия носит название «Болото в лесу», а на обратной стороне еще одна подпись: «Последний лист».
Искусствоведы Серпуховского музея замечали несоответствие названия картины и ее изображения. По документам картина поступила в музей 22 августа 1924 года из Московского губернского музея именно под названием «Лес весной». Затем выяснили, что в 1884 году она экспонировалась на выставке передвижников под названием «Последний лист». Обнаружив несоответствие, сотрудники музея тщательно осмотрели полотно, и на оборотной стороне обнаружили полустертую надпись углем, сделанную, скорее всего, рукой самого Шишкина: «Осень. Шишкин». Что же касается названия «Последний лист», то, по всей вероятности, такое, «литературное», название дали картине организаторы передвижной выставки. Теперь название картины звучит так: «Осень» ("Последний лист").
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