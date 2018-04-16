Художники-соседи открыли совместную выставку в Воронеже

Они работают в одной мастерской — буквально через стенку.

Рисунок, гравюра на картоне и нежная лирическая живопись. Выставка двух художников — Николая Лисаконова и Виктора Мериленко открылась в выставочном зале на Кирова. Они соседи по мастерским, работают через стенку. Ходят друг к другу в гости и устраивают худсовет. Работают в совершенно противоположных техниках. Мериленко — лирический живописец, рассказывающий о красоте родных мест. Некоторое время назад увлекался историческими сюжетами, изображая памятные места Воронежа. Теперь пишет пейзажи. В большинстве своём — это его дачные места. Говорит, что лучше них ничего не видел, хотя ездил много, бывал и за границей, и в Сибири. Но всегда хотелось только полюбоваться — и уехать домой. А еще всегда хотелось иметь рядом единомышленника. Таким считает своего соседа по мастерской, Николая Лисаконова. — Мне всегда хотелось рядом иметь родственную душу. С таким человеком не просто легко жить рядом, а общаться, он понимает с полуслова, — говорит Виктор Мериленко. Для Лисаконова эта выставка — первая в жизни. Сам он работал как плакатист, график. В его арсенале очень сложная техника — гравюра на картоне. Её, чёрно— белую и цветную, он и представил в основном на выставке. Жанровые и военные зарисовки, законченные пейзажи, натюрморты и шутливые «сновидения». Коровам снится лунный водопой, а кошке — целое плывущее рыбье облако. На совместную выставку его уговорил сосед. Художник решился показать, наконец, свои работы широкому зрителю. — Я согласился на выставку, чтобы на себя посмотреть. Работаю сам для себя. Может быть, не совсем честно. Хочется, чтобы кто-нибудь похвалил, когда говорят, что хорошая работа — слава Богу, людям нравится, рассказал Николай Лисаконов.