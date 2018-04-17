Сборная Украины выступит на ЧЕ по борьбе в России, несмотря на запрет Минспорта

Сборная Украины примет участие в чемпионате Европы по борьбе который пройдёт в Каспийске с 29 апреля по 7 мая, сообщает официальный сайт Ассоциации спортивной борьбы Украины. В марте министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о запрете украинским спортсменам принимать участие в любых соревнованиях на территории РФ. Решение об участии сборной Украины в соревнованиях в Каспийске было принято с целью минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы.

Исполком ассоциации постановил сообщить спортсменам и тренерскому составу требования и рекомендации приказа Минмолодьспорта Украины об условиях участия членов национальных сборных в соревнованиях на территории Российской Федерации; провести опрос членов сборных команд по поводу готовности принять участие в этом мероприятии и ответственности каждого спортсмена и тренера, а также оказать организационную и финансовую помощь тем спортсменам, которые выполнили план подготовки к соревнованиям и обратились с личным заявлением о согласии на участие в чемпионате.