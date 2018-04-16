В Новосибирске есть желающие вернуть Кирова в музей по суду

Руководитель инициативной группы по установке памятника Сталину в Новосибирске Алексей Денисюк, который известен также как представитель общественного движения «За Сталина», обратился в суд с иском к директору ГБУК «Новосибирский государственный краеведческий музей» Андрею Шаповалову . Денисюк в ноябре прошлого года организовал пикет, чтобы протестовать против «фактического уничтожения дома-музея Сергея Мироновича Кирова ». Он пояснил тогда «ФедералПресс» , что «нельзя трогать дом-музей трибуна революции, пламенного большевика, соратника и друга Иосифа Виссарионовича Сталина». Появление музея «Городская усадьба Новониколаевска» Алексея Денисюка категорически не устраивает, и он требует в Центральном районном суде г. Новосибирска восстановить экспозицию, посвященную Сергею Кирову.

Андрей Шаповалов признался ФедералПресс, что обо всем узнал от СМИ и никаких документов пока не получал, но в любом случае намерен проконсультироваться с юристами, прежде чем предпринимать какие-то действия. Директор Краеведческого музея напомнил, что «нет никаких точных свидетельств, что Киров бывал в этом доме», а «вопрос о размещении экспозиции находится в полной компетенции музея».