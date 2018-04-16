Ещё
Минкультуры РФ: Финансирование «Русских сезонов» в Италии в этом году увеличено втрое
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минкультуры РФ: Финансирование «Русских сезонов» в Италии в этом году увеличено втрое 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Объем выделенного министерством культуры РФ на проведение «Русских сезонов» в Италии финансирования в этом году увеличено втрое — до 300 млн руб. Об этом журналистам сообщил заместить министра культуры РФ Александр Журавский.
«Если говорить о бюджете «Русских сезонов», то он складывается из источников. С одной стороны это прямые финансовые расходы, которые выделяются по линии министерства культуры, и здесь, мы смогли существенно в этом году увеличить объем финансирования и правительство пошло нам на встречу с учетом важности этого проекта. Если в прошлом году объем финансирования несколько превышал 100 млн руб., то в том году это почти 300 млн руб.», — сказал А. Журавский.
Он добавил, что в этом году «Русские сезоны» охватят более 70 итальянских городов и почти 6 млн зрителей. По его словам, запланировано более 300 спектаклей, концертов и выставок.
А. Журавский также уточнил, что часть средств на проведение мероприятий будет выделено итальянским продюсерами — это внебюджетные средства, которые будут выделены на «Русские сезоны».
«Ожидается насыщенная программы, в Италию отправится Большой театр с двумя балетными спектаклями: «Баядерка» и «Укрощение строптивой», Московский театр «Et Cetera», детский музыкальный театр им. Н. Сац, театр «Сатирикон» им. А. Райкина» и другие. Также свои выставки в Италии организуют Третьяковская галерея, Мультимедия Арт Музей, Эрмитаж», — сказал А. Журавский.
Торжественное открытие «Русских сезонов» в Италии состоялось 14 января 2018 г. в Риме в рамках гастролей Государственного академического Мариинского театра под руководством Валерий Гергиева.
Агентство «Москва»: последние новости
Почти 200 тыс. участников «Активного граждана» выбрали экскурсионную программу «Дома на Брестской» Скульптурные группы «Рабочий и колхозница» на Центральном павильоне ВДНХ открылись после реставрации Винзавод передаст Новой Третьяковке работы современных российских художников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд2
Фанаты попросили Гагарину петь, а не кричать
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
Куда поехать с детьми на майские праздники
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение