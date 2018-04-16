Минкультуры РФ: Финансирование «Русских сезонов» в Италии в этом году увеличено втрое

Объем выделенного министерством культуры РФ на проведение «Русских сезонов» в Италии финансирования в этом году увеличено втрое — до 300 млн руб. Об этом журналистам сообщил заместить министра культуры РФ Александр Журавский

«Если говорить о бюджете «Русских сезонов», то он складывается из источников. С одной стороны это прямые финансовые расходы, которые выделяются по линии министерства культуры , и здесь, мы смогли существенно в этом году увеличить объем финансирования и правительство пошло нам на встречу с учетом важности этого проекта. Если в прошлом году объем финансирования несколько превышал 100 млн руб., то в том году это почти 300 млн руб.», — сказал А. Журавский.

Он добавил, что в этом году «Русские сезоны» охватят более 70 итальянских городов и почти 6 млн зрителей. По его словам, запланировано более 300 спектаклей, концертов и выставок.

А. Журавский также уточнил, что часть средств на проведение мероприятий будет выделено итальянским продюсерами — это внебюджетные средства, которые будут выделены на «Русские сезоны».

«Ожидается насыщенная программы, в Италию отправится Большой театр с двумя балетными спектаклями: «Баядерка» и «Укрощение строптивой», Московский театр «Et Cetera», детский музыкальный театр им. Н. Сац, театр «Сатирикон» им. А. Райкина» и другие. Также свои выставки в Италии организуют Третьяковская галерея, Мультимедия Арт Музей, Эрмитаж », — сказал А. Журавский.

Торжественное открытие «Русских сезонов» в Италии состоялось 14 января 2018 г. в Риме в рамках гастролей Государственного академического Мариинского театра под руководством Валерий Гергиева.