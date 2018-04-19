Знай наших: как «Русские сезоны» покорили Италию за 100 дней 

16 апреля в Москве прошла пресс-конференция, посвященная 100 дням проведения фестиваля «Русские сезоны» в Италии. В рамках проекта в 74 итальянских городах пройдет в общей сложности 310 мероприятий, которые познакомят европейскую публику с русской культурой. Как сообщил на пресс-конференции заместитель Министра культуры РФ Александр Журавский, за прошедшие 100 дней события «Русских сезонов» посетили уже более 1 млн человек. Ожидается, что к концу года это число увеличится до 6 млн За первые месяцы «Русских сезонов» в Италии прошли концерты Мариинского театра, гастроли театра им. Е. Вахтангова, стартовали выставки художников русского авангарда, свои спектакли показал Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона. В числе предстоящих событий — выставки Александра Родченко, Шагала и русской иконы, концерты камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, фестиваль «Дни Санкт-Петербурга в Италии». Италия же станет почетным гостем Международного культурного форума Санкт-Петербурга.
В 2019 году эстафету «Русских сезонов» примет Германия.