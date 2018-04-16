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Финалисты молодежной архитектурной биеннале встретились с главой Минстроя
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Финалисты молодежной архитектурной биеннале встретились с главой Минстроя 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Финалисты первой Российской молодежной архитектурной биеннале 14 апреля встретились с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Михаил Мень обсудил с молодыми архитекторами перспективы жилищного строительства в России, а также вопросы развития социальных центров в российских городах.
По словам главы Минстроя, работы 29 молодых архитекторов и авторских коллективов, представленные на выставке в парке «Зарядье», показали новый взгляд на обустройство многофункционального и удобного для жизни городского квартала.
«Представленные на выставке макеты демонстрируют видение молодых архитекторов о том, какими должны быть новые жилые микрорайоны российских городов. Отрадно, что после участия в биеннале многие финалисты получили предложения о сотрудничестве, подписали контракты на разработку жилых кварталов, некоторые из которых создаются на основе конкурсных работ», — рассказал Михаил Мень.
Финалисты биеннале отметили, что участие в мероприятии стало для них мощным стимулом для дальнейшей работы. Некоторые авторские коллективы организовали свое архитектурное бюро, многие сегодня ведут сразу несколько крупных проектов.
Напомним, первая Российская молодёжная архитектурная биеннале, впервые учрежденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, прошла 13-14 октября 2017 года в городе Иннополис в Татарстане. Всего в рамках конкурса эссе и портфолио было рассмотрено 377 заявок от участников из 11 стран.
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