Финалисты молодежной архитектурной биеннале встретились с главой Минстроя

Финалисты первой Российской молодежной архитектурной биеннале 14 апреля встретились с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Михаил Мень обсудил с молодыми архитекторами перспективы жилищного строительства в России, а также вопросы развития социальных центров в российских городах.

По словам главы Минстроя, работы 29 молодых архитекторов и авторских коллективов, представленные на выставке в парке «Зарядье», показали новый взгляд на обустройство многофункционального и удобного для жизни городского квартала.

«Представленные на выставке макеты демонстрируют видение молодых архитекторов о том, какими должны быть новые жилые микрорайоны российских городов. Отрадно, что после участия в биеннале многие финалисты получили предложения о сотрудничестве, подписали контракты на разработку жилых кварталов, некоторые из которых создаются на основе конкурсных работ», — рассказал Михаил Мень.

Финалисты биеннале отметили, что участие в мероприятии стало для них мощным стимулом для дальнейшей работы. Некоторые авторские коллективы организовали свое архитектурное бюро, многие сегодня ведут сразу несколько крупных проектов.