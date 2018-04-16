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Будущий архитектор Никита Кобцев рассказал о влиянии Андрияки на его творчество
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Будущий архитектор Никита Кобцев рассказал о влиянии Андрияки на его творчество 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
До закрытия юбилейной выставки Сергея Анлрияки в музее-заповеднике «Царицыно» осталось чуть больше двух недель. Редактор газеты «Борисовские пруды» связалась с выпускником Школы акварели Сергея Андрияки Никитой Кобцевым и узнала о влиянии мастера на жизни его учеников:
— Никита, ты являешься выпускником знаменитой школы Сергея Андрияки. Сколько лет ты учился там?
— Я учился там шесть лет. Вообще достаточно и четырех, чтобы тебе дали корочку, и школа считалась законченной. Но для тех, кто хочет, есть возможность продлить обучение ещё на год.
— Тебе когда-нибудь приходилось видеться с самим Сергеем Николаевичем? Может, были какие-то совместные работы, проекты, мастер-классы?
— Я помню, как он приезжал к нам в Переславль Залесский, где проходила ежегодная летняя практика, и один день ходил вместе с нами на этюды. Вообще трудно оценить его присутствие на таких мероприятиях. Но не в плане полезности для получения каких-то навыков рисования (с этим и без него отлично справлялись наши преподаватели). А в плане ощущения его небезразличности к происходящему, его вовлеченности. Поскольку он являлся кумиром для каждого студента, такие акции с его стороны были крайне вдохновляющими.
Ну и, конечно, я его видел на вручении «дипломов».
— Не так уж и мало. Обычно встречи с директорами проходят гораздо скромнее. Как думаешь, вот эти мастер-классы, общение с мастером, его творчество как-то повлияло на тебя? На твое мировоззрение, на твои работы?
— В школе существует постоянная экспозиция картин мастера, куда периодически ходят студенты и смотрят, как он работал. Ведь в действительности очень многому можно научиться, наблюдая даже не за самим процессом работы, а изучая, так сказать, готовый продукт. Нужно всего лишь попытаться представить, что, в каком случае и для получения какого эффекта делал художник. И также, естественно, что его работы являлись недостижимым идеалом для студентов, к которому каждый должен стремиться. Но наибольшее влияние оказали даже не его работы, а он сам как личность. Сергей Николаевич — художник с большой буквы, человек, который вопреки всеобщим стереотипам добился успеха и бесконечно влюблён в своё дело. Не только я, но и каждый испытывали трепет и уважение, когда он сам приходил в школу или давал мастер-классы. Был такой культ личности в мягкой форме. (смеется).
— Школа Андрияки у всех на слуху. И насколько, по твоему мнению, почетно быть ее выпускником? Наверняка, при выборе художественной школы, ты рассматривал и другие?
— Да, безусловно, это известная школа, но на момент поступления на подготовительное отделение я совершенно не хотел туда поступать. Тогда я мечтал научиться рисовать персонажей для видеоигр (смеется). Но, спасибо маме и папе, что все-таки отправили меня именно туда.
А выпускником школы и, правда, быть почетно, в том плане, что это, действительно, очень известное художественное образовательное учреждение. И даже, несмотря на то, что я не стал художником, а пошёл в архитектуру, даже в этой сфере многие о ней знают. Это потому что «Андрияка» даёт, действительно, хорошее образование. А каждый ее закончивший априори хорошо рисует.
Подробнее о том, чем сейчас живут выпускники Школы, можно узнать на страницах газеты района Орехово-Борисово Южное.
Работы Сергея Андрияки, представленные на выставке в музее-заповеднике «Царицыно».
Мост в Царицыно. Ненастье. 2008. Бумага, акварель. Сергей АндриякаФлоксы. 2009. Бумага, акварель. Сергей АндриякаРотонда в парке. 2009. Бумага, акварель. Сергей Андрияка
Фото на миниатюре предоставил Никита Кобцев
Фото с выставки Сергея Андрияки: Кира Убожкова
Текст: Кира Убожкова
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