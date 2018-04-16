На ВДНХ открылся космический музейный комплекс

В честь Дня космонавтики открыли для посещения отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ, который обещали доделать еще к марту. Интернет-пользователи в восторге от затеи, некоторые даже специально собираются приехать в столицу, чтобы увидеть экспонаты своими глазами.

В Москве на ВДНХ завершена реконструкция павильона «Космос», которая превратила помещение не просто в выставочный зал, а в крупнейший в современной России космический музейный комплекс. Выставочное пространство центра «Космонавтика и авиация» состоит из трех разделов: «Космический бульвар» с полноразмерными макетами космических аппаратов демонстрирует реализованные проекты XX века и достижения отечественной космонавтики; «Конструкторское бюро» рассказывает об исследованиях медицины, биологии и астрономии в космической сфере; «Космодром будущего» повествует о современном изучении космоса и о развитии технологий, межгалактических прогнозах футурологов и фантастов.

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Роскосмос принимал активное участие в подготовке центра, поэтому помимо экспонатов решено было добавить интерактивные зоны. Например, в «Космосе» имеются игровые симуляторы и зал виртуальной реальности, в котором можно будет наблюдать за пуском ракеты или увидеть Землю из космоса.

Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial) 13 Апр 2018 в 7:22 PDT

Анонс проекта в социальных сетях имеет огромный успех.

«Круто! Окажусь в Москве, пойду обязательно!»

«Неужели что-то крутое открыли, жаль я не в Москве»

«Павильон моего детства! Ждала поездки к крестной в Москву каждое лето, чтобы сходить в мой сказочно-волшебный, фантастический павильон ВДНХ! Спасибо за второе рождение!»

«С удовольствием посетила бы ВДНХ павильон Роскосмоса, увидеть собственными глазами, завидую москвичам»

«Это как выставка достижений народного хозяйства в СССР — жрать в магазинах было уже нечего, а выставка достижений была»

«Вот это красавчики! Все так нужно восстанавливать! Круто, нужно сходить»

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Интернет-пользователи рекомендуют приобретать билеты в павильон в интернете на сайте ВДНХ, так как в некоторые дни может наблюдаться большой ажиотаж и длинные очереди в кассу. Многие также волновались, что будет установлена неподъемная для большинства цена за вход. В итоге стоимость билета равна 250 рублям.

Отправляясь в космические командировки, космонавты не упускают шанс запечатлеть неземные в прямом смысле этого слова виды. Становясь свидетелями такого невероятного зрелища, посланники Земли берут в руки фотоаппараты, а затем радуют людей получившимися снимками.