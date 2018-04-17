Еще успеваем: на набережной Северной Двины работает выставка уникальной пожарной техники 

Сегодня в честь 100-летия Советской пожарной охраны в Архангельске открылась выставка образцов пожарной техники, которая стала символом целой эпохи пожарного дела. Посмотреть на экспонаты все желающие смогут до 14:00 на набережной Северной Двины около Вечного огня.
В списке экспонатов — ГАЗ-АА 1938 года выпуска, хорошо знаком широкой публике Архангельска, а такие пожарные автомобили, как ЗИЛ-130, ПМЗ-27 на шасси ЗИЛ-157, автоцистерна на шасси ГАЗ-53 публика увидит впервые за много лет.
— Выставка будет интересна, прежде всего, ветеранам и действующим сотрудникам пожарной охраны, любителям автомобильной техники, фотографам, детям и, конечно, гостям города, да и всем тем, для кого слова «СССР», «советский», «социалистический» являются знаковыми. Политики не будет — мы просто хотим сделать яркий и красочный праздник, посвященный этой ушедшей эпохе, — пояснил начальник пресс-центра регионального ГУ МЧС Дмитрий Чистяков.