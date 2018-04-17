Еще успеваем: на набережной Северной Двины работает выставка уникальной пожарной техники

Сегодня в честь 100-летия Советской пожарной охраны в Архангельске открылась выставка образцов пожарной техники, которая стала символом целой эпохи пожарного дела. Посмотреть на экспонаты все желающие смогут до 14:00 на набережной Северной Двины около Вечного огня.

В списке экспонатов — ГАЗ-АА 1938 года выпуска, хорошо знаком широкой публике Архангельска, а такие пожарные автомобили, как ЗИЛ-130, ПМЗ-27 на шасси ЗИЛ-157, автоцистерна на шасси ГАЗ-53 публика увидит впервые за много лет.