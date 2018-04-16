В Измайлове желающих обучали наскальной живописи

Бесплатный мастер-класс состоялся в Измайловском парке в рамках выставки «Три грани» арт-проекта «Лука».

В воскресенье, 15 апреля, в выставочном павильоне «Арт-парк» Измайловского парка состоялся бесплатный мастер-класс по наскальной живописи. Педагог Дарья Исламова рассказала москвичам, когда люди впервые начали рисовать и зачем они это делали.

После историко-теоретической части занятий состоялся практикум. Каждый желающий от мала до велика смог тушью нарисовать свою собственную работу в стиле древних рисунков на стенах пещер.

Отметим, что материалы для рисования будут предоставлены на месте и бесплатно.