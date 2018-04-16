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В Измайлове желающих обучали наскальной живописи
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В Измайлове желающих обучали наскальной живописи 

Управа района Измайлово города Москвы 32 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Бесплатный мастер-класс состоялся в Измайловском парке в рамках выставки «Три грани» арт-проекта «Лука».
В воскресенье, 15 апреля, в выставочном павильоне «Арт-парк» Измайловского парка состоялся бесплатный мастер-класс по наскальной живописи. Педагог Дарья Исламова рассказала москвичам, когда люди впервые начали рисовать и зачем они это делали.
После историко-теоретической части занятий состоялся практикум. Каждый желающий от мала до велика смог тушью нарисовать свою собственную работу в стиле древних рисунков на стенах пещер.
Отметим, что материалы для рисования будут предоставлены на месте и бесплатно.
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