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В музее в Освенциме открылась выставка, посвященная роли полиции в нацистской Германии
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В музее в Освенциме открылась выставка, посвященная роли полиции в нацистской Германии 

ТАСС 1 час назад
ВАРШАВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. В музее на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме открылась новая экспозиция «Порядок и Холокост», которая рассказывает о роли полиции после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера. Экспозиция будет открыта до конца августа, сообщают ее авторы.
"Крайне важно сохранить память обо всем, что случилось с сотнями тысяч людей по вине Германии. Я рад, что мы можем показать эту выставку тут. Хорошо, что сейчас так много говорят о роли немецкой полиции в период диктатуры, потому что тогда было очень людей, которых можно обвинить в поддержании диктатуры", — заявил премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке, координирующий в бундестаге вопросы польско-немецкого приграничного сотрудничества. «Немецкая полиция совершала преступления и на территории оккупированной Польши», — напомнил он также.
Экспозиция информирует, что функционирование криминальной полиции было всего лишь прикрытием для выполнения широкомасштабных планов геноцида. Это касалось оккупированных территорий. Криминальная полиция, используя свои полномочия, сыграла значительную роль в депортации признанных потенциальными преступниками людей в концентрационные лагеря, или в использовании так называемых превентивных арестов в отношении криминогенных элементов. В частности, выставка рассказывает об одном из полицейских батальонов Гамбурга, который принимал участие в массовых казнях евреев в Восточной Европе.
Авторы экспозиции уделили внимание процессу формирования полицейского управления в период власти нацистов в Германии, созданию СС, Гестапо и их подчинению Главному управлению безопасности рейха. Особое место на выставке отводится главным деятелям полицейской системы Третьего рейха: Генриху Гиммлеру и Рейнхарду Гейдриху, которые были одними из авторов плана уничтожения европейских евреев.
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