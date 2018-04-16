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ТерраМания выставка экзотических животных
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ТерраМания выставка экзотических животных 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Всего на один день Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева заполнится живыми змеями, ящерицами, улитками, пауками и другими экзотическими животными. И все они — обитатели обычных московских квартир, которых привезут и покажут их владельцы. Познакомиться с этими для кого-то странными, но вместе с тем очень милыми и дружелюбными животными, можно будет 22 апреля на выставке «ТерраМания». Это будет уже 15-я по счету выставка экзотических животных.
На выставке посетители смогут увидеть змей и эублефаров, а еще достаточное количество всевозможных улиток, жуков, кивсяков, фринов, пауков, тараканов, богомолов, большое разнообразие амфибий. Так же будут вараны, игуаны, агамы, гекконы, черепахи, хамелеоны и не только.
Здесь можно будет узнать много интересного об этих животных, ведь их владельцы с удовольствием поделятся любой информацией о них, дадут их подержать и сфотографировать. Выставка «ТерраМания» уникальна тем, что посетители могут получить ответы из первых рук и составить собственное представление о холоднокровных животных. Возможно, кого-то на этом пути ждёт немало открытий, ведь не так уж мало гостей «ТерраМании» в итоге сами стали владельцами экзотических животных и теперь сами рассказывают о них посетителям!
Организатор выставки: Международный Клуб Террариумистов «MyReptile» при участии Клуба любителей улиток «SnailClub», Клуба любителей пауков «1% Spider Crew Squad» и Команды Помощи Черепахам «Черепахи.ру».
Выставка открыта 22 апреля с 12:00 до 18:00. Касса закрывается в 17:00.
Вход на выставку по входному билету в музей: взрослый 250 руб., льготный 125 руб., дети до 7 лет бесплатно.
Возрастное ограничение: 4+
Адрес: Малая Грузинская, 15.
Телефон для справок: 8 (499) 252-36-81  Пресс-служба музея: 8 (968) 864-37-81, Татьяна Дрожевкина.
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