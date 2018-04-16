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Ученица школы №1752 открыла персональную выставку
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Ученица школы №1752 открыла персональную выставку 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В Сокольниках представили проект четвероклассницы, посвященный особенностям жанров изобразительного искусства.
Ученица 4 класса школы №1752 района Сокольники Анастасия К. представила исследовательский проект «Жанры и техники живописи». Как сообщают представители школы, девочка работала над проектом в течение года. Выбор темы не был случайным. Школьница увлекается изобразительным искусством не первый год и уже успела провести мастер-класс, посвященный пуантилизму, для своих одноклассников. Занятие юная художница разработала самостоятельно. Работа над проектом заключалась в выявлении особенностей жанров, подборе примеров работ известных художников в каждом жанре и создании своих произведений, таких как: «Портрет прабабушки», «Купальская полночь», «В атаку. 1812 год», «Сады цветут».
Анастасия предпочитает работать акриловыми красками и гуашью. Тем не менее, школьница не побоялась экспериментов с акварелью по сырому фону, мозаикой и граттажем, пастелью, рельефом по фольге. На персональной выставке, которая расположилась на втором этаже школы №1752, Настя представила более тридцати работ в разной технике и жанрах. Помимо творческих работ художницы Сокольников, посетители выставки смогут узнать об особенностях каждого из жанров и советах по использованию той или иной техники в рисунке.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1752 „В Сокольниках“.
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