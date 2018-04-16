Программа «Русских сезонов» в Италии охватит около 70 городов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости . Гастроли лучших российских коллективов и исполнителей охватят около 70 итальянских городов в рамках программы «Русских сезонов», зрители увидят выступления артистов Большого, Вахтанговского и других театров, выставки при участии Эрмитажа и Русского музея, и многие другие мероприятия, об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил замминистра культуры РФ Александр Журавский

Торжественная церемония открытия «Русских сезонов» в Италии состоялась в середине января в Риме: гости церемонии посетили гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева . Около миллиона человек посетили мероприятия фестиваля в первые сто дней с его начала.

"Нас ожидает большая и насыщенная программа. Это будет и Большой театр — два балетных спектакля в Милане, и несколько гастролей симфонического оркестра Мариинского театра в разных городах, театр Моссовета, Вахтанговский театр, лучшие симфонические оркестры, лучшие солисты-исполнители — Денис Мацуев Борис Березовский , лучшие выставки — Русский музей, Эрмитаж, лучшие цирковые программы. Важно, что это будет охватывать семь десятков городов Италии. Полагаю, что к концу года показатели будут существенно увеличены", — сказал Журавский.

В ближайшие месяцы «Русские сезоны» в Италии готовят множество мероприятий. Так, согласно расписанию, в театре города Сорренто состоится показ оперы Сергея Гаврилова «Аминта», в Венеции откроется выставочный проект «Stilfragen» при участии Эрмитажа, музея-заповедника «Царское село» и других музеев.

Выставка фарфоровых фигур, организованная Мультимедиа Арт Музеем в рамках Европейской биеннале современного искусства Manifesta, пройдет в июне-августе в Палермо. Кроме того, в августе в Мантуе откроется выставка Марка Шагала при участии Третьяковской галереи, говорится в плане мероприятий.

Осенью на гастроли в Италию отправятся московский театр «Et Cetera», детский музыкальный театр имени Сац, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, Хор Турецкого и многие другие коллективы, сообщается в расписании.